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Receta de temporada

Receta de pochas con níscalos de Arguiñano: “No os perdáis este plato”

Karlos Arguiñano ha realizado una receta de temporada con níscalos, “una seta de temporada en España”, un plato perfecto para entrar en calor en los días de frío de otoño. ¿Te atreves a probarlo?

Receta de pochas con níscalos de Arguiñano

Receta de pochas con níscalos de Arguiñano: “No os perdáis este plato”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha elaborado una receta perfecta para este otoño, un plato ideal para entrar en calor hecho con los níscalos, una seta muy popular en España que ahora está de temporada muy rica que le da un toque exquisito al plato.

Ingredientes (4 p.):

  • 800 g de pochas
  • 300 g de níscalos
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate maduro
  • 1 pastilla de caldo de pollo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 1 hoja de laurel
  • perejil

Elaboración:

Pon abundante agua (unos 2 litros) con una pizca de sal en una cazuela amplia. Introduce las pochas, la hoja de laurel y la pastilla de sabor. Tapa y cocínalas a fuego suave durante 25-30 minutos, a partir de que empiecen a hervir.

Cocina las pochas a fuego suave
Cocina las pochas a fuego suave | antena3.com

Mientras tanto, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente la cebolla y los ajos. Retira el rabo y las semillas del pimiento. Introduce las hortalizas en la tartera, sazona y deja que se pochen durante 6-8 minutos aproximadamente. Añade el tomate rallado y cocina durante 4-5 minutos más.

Pocha las verduras
Pocha las verduras | antena3.com

Limpia las setas con un paño húmedo y córtalas en trozos de bocado. Introdúcelas en el sofrito y cocina durante 6 minutos más. Incorpora las pochas y mezcla bien (si te han quedado muy caldosas, retira parte del caldo y resérvalo por si quieres añadir un poco más al final). Cocínalas durante 5 minutos más.

Incorpora las pochas con las verduras
Incorpora las pochas con las verduras | antena3.com

Reparte las pochas en los platos y decora con perejil.

Consejo:

Empieza a cocer las pochas frescas en agua fría para que la piel no se despegue ni se rompan. Mantén el fuego suave; si el agua hierve a borbotones fuertes, las pochas se destrozarán.

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