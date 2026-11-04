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Receta de temporada

Receta de bacalao fresco gratinado con crema de patata y ajo: “La vamos a armar”

Karlos Arguiñano ha preparado una receta con un producto de temporada que nos anima a comer bien y variado, una receta de bacalao fresco gratinado con una crema de patata y ajo.

Receta de bacalao fresco gratinado con crema de patata y ajo

Receta de bacalao fresco gratinado con crema de patata y ajo: “La vamos a armar”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos elaborado una receta con bacalao fresco, en el caso de no encontrar ese pescado se puede hacer con otro pescado como el abajedo. Para acompañar al pescado, el cocinero ha cocinado una crema de patata y ajo que de da un toque diferente a la receta. Sana y exquisita para sorprender en tu mesa.

Ingredientes (4 p.):

  • 4 lomos de bacalao fresco (200 g cada uno)
  • 4 patatas
  • 125 ml de leche
  • 50 g de mantequilla
  • 4-6 dientes de ajo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Pela las patatas, cáscalas y ponlas a cocer en una cazuela amplia con agua y sal. Incorpora los ajos sin pelar. Tapa y cocina durante 25 minutos aproximadamente.

Cuece las patatas y los ajos 25 minutos
Cuece las patatas y los ajos 25 minutos | antena3.com

Retira los ajos a un plato, pélalos y aplástalos un poco con un tenedor.

Pasa las patatas (escurridas) a un bol. Agrega la mantequilla y machácalas. Añade los ajos y la leche, y mezcla bien. Rectifica de sal y condimenta con perejil picado.

Mezcla bien el puré
Mezcla bien el puré | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los lomos de bacalao y cocínalos 2 minutos por cada lado.

Cocina el bacalao dos minutos por cada lado
Cocina el bacalao dos minutos por cada lado | antena3.com

Extiende 1-2 cucharadas de aceite en una bandeja de horno. Coloca encima los trozos de bacalao y cubre cada uno con una buena capa de crema de patata y ajo. Gratina (con el horno precalentado) hasta que se dore la crema, unos 6-7 minutos.

Sirve el bacalao con la crema de patata y ajo y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Cocer los ajos suaviza por completo su característico picor y ardor, transformando su sabor intenso en cremoso y ligeramente dulce. Además, este proceso ablanda su textura sin dejar trozos ni texturas desagradables en la crema.

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