Receta de temporada
Receta de bacalao fresco gratinado con crema de patata y ajo: “La vamos a armar”
Karlos Arguiñano ha preparado una receta con un producto de temporada que nos anima a comer bien y variado, una receta de bacalao fresco gratinado con una crema de patata y ajo.
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Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos elaborado una receta con bacalao fresco, en el caso de no encontrar ese pescado se puede hacer con otro pescado como el abajedo. Para acompañar al pescado, el cocinero ha cocinado una crema de patata y ajo que de da un toque diferente a la receta. Sana y exquisita para sorprender en tu mesa.
Ingredientes (4 p.):
- 4 lomos de bacalao fresco (200 g cada uno)
- 4 patatas
- 125 ml de leche
- 50 g de mantequilla
- 4-6 dientes de ajo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Pela las patatas, cáscalas y ponlas a cocer en una cazuela amplia con agua y sal. Incorpora los ajos sin pelar. Tapa y cocina durante 25 minutos aproximadamente.
Retira los ajos a un plato, pélalos y aplástalos un poco con un tenedor.
Pasa las patatas (escurridas) a un bol. Agrega la mantequilla y machácalas. Añade los ajos y la leche, y mezcla bien. Rectifica de sal y condimenta con perejil picado.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los lomos de bacalao y cocínalos 2 minutos por cada lado.
Extiende 1-2 cucharadas de aceite en una bandeja de horno. Coloca encima los trozos de bacalao y cubre cada uno con una buena capa de crema de patata y ajo. Gratina (con el horno precalentado) hasta que se dore la crema, unos 6-7 minutos.
Sirve el bacalao con la crema de patata y ajo y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Cocer los ajos suaviza por completo su característico picor y ardor, transformando su sabor intenso en cremoso y ligeramente dulce. Además, este proceso ablanda su textura sin dejar trozos ni texturas desagradables en la crema.
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