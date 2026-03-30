Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa imbatible en el mes de marzo

En este mes de marzo, el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha conseguido liderar su franja por 48 mes consecutivo con una media de un 16% de share y 800.000 espectadores.

El formato ha logrado la mayor ventaja histórica en marzo sobre su directo competidor, superándolo en más de 7,1 puntos. Además, reúne cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos.

Con una media del 12,6 % de share, Antena 3 también lidera y sube en el mes de marzo. Sigue imbatible en las franjas de mayor consumo, sobremesa y prime time, venciendo en el 80% de las jornadas del mes y logrando los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.