LA VOZ DE LOS JÓVENES
Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa: "Es una huelga preventiva contra un Gobierno que no existe"
¿Qué piensan los jóvenes de la huelga general? El número uno del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, protagoniza un debate con el progresista Gonzalo de Grado sobre las posibles motivaciones detrás del paro convocado este 11 de noviembre.
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Las opiniones sobre la huelga general son variadas, teniendo en cuenta que se produce en un momento en el que faltan apenas 48 horas para que dé comienzo la campaña electoral. Para sumar más puntos de vista en 'Espejo Público', acudimos a los jóvenes. El número uno del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, y el graduado en Relaciones Internacionales y Economía de ideología progresista Gonzalo de Grado coincidían para cruzar percepciones.
Echeverría lo tenía claro. Para él, se trata de una "huelga política histórica por su baja movilización". El joven candidato popular considera que el paro responde al "despertar de los sindicatos, que llevaban hibernando ocho años". Unas organizaciones que tilda de socialistas, financiadas con dinero público, y que, a su juicio, han decidido manifestarse contra la oposición. "Es inédito en la historia de España que un Gobierno haga huelga", se quejaba.
Para él, se trata de una huelga "ilegal", y lo fundamenta en el artículo 11 del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo, que señala la ilegitimidad de estas "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Echeverría asegura que ha sido el propio Gobierno quien ha dirigido las protestas hacia la oposición.
"La huelga va contra Pedro Sánchez y contra sus políticas de vivienda"
El progresista Gonzalo de Grado subrayaba una "disonancia cognitiva" en el planteamiento de que los sindicatos no son políticos. "Los sindicatos se instrumentalizan y se crean precisamente para vehiculizar la lucha de clases", añadía.
En contraste con el popular, De Grado considera que a los sindicatos "se les ha hecho despertar". Rechaza que se trate de algo repentino.
Sí que daba la razón a Echeverría en un aspecto: en que se trata de una huelga política. Sin embargo, descartaba que fuera de la mano del Partido Socialista. "La huelga va contra Pedro Sánchez, contra sus políticas de vivienda, al igual que va contra todas las políticas que intenten seguir mercantilizando con ella", decía, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, quien aseguraba que la huelga no iba contra nadie.
Ante esto, Jon discrepaba, ya que sostenía que es el propio Gobierno quien está llamando a la movilización. De hecho, recalcaba que, para él, es una "huelga preventiva contra un Gobierno que no existe".
De Grado no negaba las intenciones del PSOE en materia electoral, aunque considera que las organizaciones que convocan las movilizaciones "tienen muy claro que son las políticas del PSOE las que nos han llevado hasta aquí y esto es una lucha contra el sistema liberal".
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