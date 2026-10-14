Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un rico postre

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

La repostera nos ha enseñado la receta de un sencillo pastel en el que nos ha enseñado cómo elaborar una base de pastel que puede servir para las personas con problemas con el gluten. Descubre el pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano.

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

En cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado un postre muy sencillo, fresco y delicado que hará las delicias de los comensales en tu mesa.

Ingredientes (4-6 p.):

  • 1 lámina de hojaldre (redonda)
  • 220 g de piña en almíbar
  • 175 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 60 g de almendra molida
  • 40 g de almendra en grano tostada
  • azúcar glas (al gusto)
  • hojas de menta

Elaboración:

Coloca el hojaldre en un molde para tartas de 24 cm de diámetro (aprox.), quita el sobrante con ayuda de un rodillo y pínchalo con un tenedor. Pon encima unas legumbres secas para que no suba. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC con calor arriba y abajo durante 15 minutos.

Coloca el hojaldre en el molde
Coloca el hojaldre en el molde | antena3.com

Casca los huevos en un bol, agrega el azúcar y bate con una batidora de varillas hasta que monten. Añade la almendra molida y mezcla bien. Vierte la crema sobre el hojaldre. Corta la piña en trocitos y extiéndelos sobre la crema.

Monta los huevos con la batidora
Monta los huevos con la batidora | antena3.com

Hornea a 180ºC durante 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar. Desmolda, espolvorea con azúcar en glas y esparce por encima la almendra en grano. Decora con menta.

Consejo:

No intentes desmoldar ni cortar la tarta mientras esté caliente. Al salir del horno es muy frágil; necesita enfriarse para que la estructura se asiente y no se rompa.

Consejo:

Si quieres usar piña fresca, antes de meterla en la crema saltéala en la sartén para que suelte el agua.

Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaros a comer verdura y a buen precio”

Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaos a comer verdura y a buen precio”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Albert Rivera en Espejo Público.

Albert Rivera: "No creo que sorprenda a nadie si digo que no voy a votar a Pedro Sánchez"

Imbroda a la espera de los Reyes

Imbroda, sobre la posible respuesta de Marruecos a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "No podemos estar como si le debiéramos algo"

Omar Montes
FAMOSOS

La reacción de Nuria Hidalgo al reencuentro de Omar Montes con su hijo tras el juicio por su manutención

Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz
Contenido exclusivo

Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

Ceuta con los Reyes
CEUTA CON LOS REYES

Algunas vecinas de Ceuta que hablaron con los Reyes: "En los ojos de los dos se veían lágrimas, ha sido duro y gratificante"

Varias ceutíes han contado en 'Espejo Público' cómo vivieron la visita de Felipe VI y Letizia. "Lo necesitábamos mucho", le ha dicho una de ellas al Rey. También han relatado que la Reina les ha transmitido que sigue de cerca la situación de la ciudad.

Susanna Griso y Frente Amplio
FRENTE AMPLIO

El chascarrillo de Susanna Griso sobre el nuevo logo de Frente Amplio: "No me postuléis como candidata"

La semejanza en los colores con el programa presentado por Susanna Griso, 'Espejo Público' ha ocasionado un momento de risas entre los tertulianos presentes.

Cándido Méndez, sobre el choque viral entre Susanna Griso y Montse Mínguez.

Cándido Méndez, sobre el choque viral entre Susanna Griso y Montse Mínguez: "El descoyuntamiento del PSOE se produce cuando se radicaliza mucho el discurso"

General Pampols

Gan Pampols analiza la entrada en aguas españolas de buques marroquíes: "Pone en riesgo le vida y funcionamiento de Ceuta"

Prensa Marruecos

La prensa de Marruecos reacciona a la visita de los Reyes a Ceuta: ¿provocará un nuevo choque diplomático?

Publicidad