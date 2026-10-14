Un rico postre
Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”
La repostera nos ha enseñado la receta de un sencillo pastel en el que nos ha enseñado cómo elaborar una base de pastel que puede servir para las personas con problemas con el gluten. Descubre el pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano.
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En cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado un postre muy sencillo, fresco y delicado que hará las delicias de los comensales en tu mesa.
Ingredientes (4-6 p.):
- 1 lámina de hojaldre (redonda)
- 220 g de piña en almíbar
- 175 g de azúcar
- 3 huevos
- 60 g de almendra molida
- 40 g de almendra en grano tostada
- azúcar glas (al gusto)
- hojas de menta
Elaboración:
Coloca el hojaldre en un molde para tartas de 24 cm de diámetro (aprox.), quita el sobrante con ayuda de un rodillo y pínchalo con un tenedor. Pon encima unas legumbres secas para que no suba. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC con calor arriba y abajo durante 15 minutos.
Casca los huevos en un bol, agrega el azúcar y bate con una batidora de varillas hasta que monten. Añade la almendra molida y mezcla bien. Vierte la crema sobre el hojaldre. Corta la piña en trocitos y extiéndelos sobre la crema.
Hornea a 180ºC durante 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar. Desmolda, espolvorea con azúcar en glas y esparce por encima la almendra en grano. Decora con menta.
Consejo:
No intentes desmoldar ni cortar la tarta mientras esté caliente. Al salir del horno es muy frágil; necesita enfriarse para que la estructura se asiente y no se rompa.
Consejo:
Si quieres usar piña fresca, antes de meterla en la crema saltéala en la sartén para que suelte el agua.
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