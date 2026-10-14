Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

En cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado un postre muy sencillo, fresco y delicado que hará las delicias de los comensales en tu mesa.

Ingredientes (4-6 p.):

1 lámina de hojaldre (redonda)

220 g de piña en almíbar

175 g de azúcar

3 huevos

60 g de almendra molida

40 g de almendra en grano tostada

azúcar glas (al gusto)

hojas de menta

Elaboración:

Coloca el hojaldre en un molde para tartas de 24 cm de diámetro (aprox.), quita el sobrante con ayuda de un rodillo y pínchalo con un tenedor. Pon encima unas legumbres secas para que no suba. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC con calor arriba y abajo durante 15 minutos.

Coloca el hojaldre en el molde | antena3.com

Casca los huevos en un bol, agrega el azúcar y bate con una batidora de varillas hasta que monten. Añade la almendra molida y mezcla bien. Vierte la crema sobre el hojaldre. Corta la piña en trocitos y extiéndelos sobre la crema.

Monta los huevos con la batidora | antena3.com

Hornea a 180ºC durante 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar. Desmolda, espolvorea con azúcar en glas y esparce por encima la almendra en grano. Decora con menta.

Consejo:

No intentes desmoldar ni cortar la tarta mientras esté caliente. Al salir del horno es muy frágil; necesita enfriarse para que la estructura se asiente y no se rompa.

Consejo:

Si quieres usar piña fresca, antes de meterla en la crema saltéala en la sartén para que suelte el agua.