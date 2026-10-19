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Tomás, vecino de Miramar (Valencia): "Estamos incomunicados por el temporal, no podemos salir a la calle"

Miles de personas han sido confinadas en el Levante de la Península a causa del temporal. Las fuertes lluvias no solo han anegado municipios enteros, sino que también han causado cuatro muertes.

Tomás Cuadrado

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La DANA Adam azota el Levante de la Península, llegando a acumular 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos de nuestro país. Valencia o Alicante son algunas de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias.

El temporal ha provocado cuatro fallecidos, en Cataluña y Valencia. Además, se han confinado miles de vecinos de ocho municipios de Alicante y Valencia por el riesgo extremo de las lluvias.

Miramar, un municipio de la Comunidad Valenciana, es uno de los puntos más afectados por las lluvias. Allí, Tomás Cuadrado, vecino del pueblo, nos muestra una calle completamente anegada.

"Estamos incomunicados", afirma Tomás, "no podemos salir a la calle porque tenemos un metro de agua". Una situación que asegura que no se ha vivido antes, aún menos desde que hay un sistema de alcantarillado aparentemente eficiente.

El temporal nos deja imágenes insólitas como la que se vive en Miramar. ¡Dale al play para ver la situación desde el terreno!

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