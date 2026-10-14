Extraordinaria
Receta de fritada aragonesa con bacalao de Arguiñano: “Es un homenaje a las madres y abuelas aragonesas”
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos han mostrado cómo elaborar una receta con muchos años de tradición. Una receta que es todo un homenaje a las madres y abuelas aragonesas que la han elaborado en sus casas.
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Para hacer esta fritada que es una receta de aprovechamiento usamos ingredientes de la huerta, una rica tajada de bacalao desalado y un huevo. Una receta extraordinaria que hará las delicias en tu casa. ¡Prueba a elaborarla!
Ingredientes (4 p.):
- 1 lomo de bacalao desalado (200 g aprox.)
- 4 huevos
- 2 patatas
- 2 dientes de ajo
- 2 calabacines
- 1 pimiento rojo
- 2 pimientos verdes italianos
- 1 cebolla
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 1 hoja de laurel
- perejil
Elaboración:
Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una sartén amplia. Dales un golpe a los ajos y ponlos en la sartén junto con la hoja de laurel. Pela y corta las patatas en rodajas finas y fríelas hasta que estén blandas y con un toque de color. Con ayuda de la espumadera, pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja). Sazónalas.
Pela los calabacines (una tira sí y otra no) y córtalos en rodajas finas. Fríelos en la misma sartén hasta que se ablanden y cojan color y, después, escúrrelos e introdúcelos en la cazuela de las patatas.
Corta los pimientos en juliana (pela el rojo con un pelador). Pela y corta la cebolla en juliana. Pocha todo en la misma sartén con una pizca de sal durante 25-30 minutos. Pasa todo a la tartera con el resto de hortalizas.
Calienta una cucharada de aceite en la misma sartén y fríe el lomo de bacalao 3-4 minutos por cada lado. Retirar la piel y saca las lascas. Colócalas sobre las hortalizas.
Fríe los huevos en una sartén pequeña con abundante aceite bien caliente.
Reparte las hortalizas con bacalao en 4 platos y corona cada plato con un huevo frito. Condimenta la yema con un toque de sal y perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Añade la sal casi al final del proceso para evitar que las verduras expulsen demasiado líquido y queden cocidas en lugar de fritas.
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