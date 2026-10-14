Para hacer esta fritada que es una receta de aprovechamiento usamos ingredientes de la huerta, una rica tajada de bacalao desalado y un huevo. Una receta extraordinaria que hará las delicias en tu casa. ¡Prueba a elaborarla!

Ingredientes (4 p.):

1 lomo de bacalao desalado (200 g aprox.)

4 huevos

2 patatas

2 dientes de ajo

2 calabacines

1 pimiento rojo

2 pimientos verdes italianos

1 cebolla

aceite de oliva virgen extra

sal

1 hoja de laurel

perejil

Elaboración:

Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una sartén amplia. Dales un golpe a los ajos y ponlos en la sartén junto con la hoja de laurel. Pela y corta las patatas en rodajas finas y fríelas hasta que estén blandas y con un toque de color. Con ayuda de la espumadera, pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja). Sazónalas.

Pela los calabacines (una tira sí y otra no) y córtalos en rodajas finas. Fríelos en la misma sartén hasta que se ablanden y cojan color y, después, escúrrelos e introdúcelos en la cazuela de las patatas.

Receta de fritada aragonesa con bacalao de Arguiñano: “Es un homenaje a las madres y abuelas aragonesas” | antena3.com

Corta los pimientos en juliana (pela el rojo con un pelador). Pela y corta la cebolla en juliana. Pocha todo en la misma sartén con una pizca de sal durante 25-30 minutos. Pasa todo a la tartera con el resto de hortalizas.

Pocha las verduras | antena3.com

Calienta una cucharada de aceite en la misma sartén y fríe el lomo de bacalao 3-4 minutos por cada lado. Retirar la piel y saca las lascas. Colócalas sobre las hortalizas.

Fríe los huevos en una sartén pequeña con abundante aceite bien caliente.

Reparte las hortalizas con bacalao en 4 platos y corona cada plato con un huevo frito. Condimenta la yema con un toque de sal y perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Añade la sal casi al final del proceso para evitar que las verduras expulsen demasiado líquido y queden cocidas en lugar de fritas.