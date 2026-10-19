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DANA ADAM

La DANA Adam arrasa en Els Poblets (Alicante): "Lo hemos perdido todo, el agua ha roto hasta las paredes"

Varias comunidades están en alerta máxima por el temporal, que deja un balance de cuatro fallecidos. Además, miles de personas están confinadas por las fuertes lluvias.

Els Poblets

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las consecuencias del paso de la DANA Adam mantienen en vilo a varias regiones españolas, con un balance provisional de cuatro víctimas mortales, de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. La gravedad de la situación ha obligado a activar medidas de emergencia ante el alto riesgo que sigue representando el temporal.

En las últimas 48 horas, las precipitaciones han alcanzado acumulaciones superiores a los 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Valencia y Alicante. Como medida preventiva, las autoridades han decretado el confinamiento de ocho municipios.

Els Poblets, en Alicante, ha sido uno de los municipios más afectados por las lluvias. Allí, el agua ha anegado las calles por completo, colándose por las casas y arrasando con todo.

Gabriela, una vecina del pueblo, asegura que nunca había visto nada igual. "La gente lo ha perdido todo, esto es horrible", afirma Gabriela, "el agua entraba por todos los lados, ha roto todas las puertas y a una casa le ha roto hasta las paredes".

Las imágenes de la riada recuerdan especialmente a la DANA de Valencia. Unas calles llenas de barro y escombros que mantienen en vilo a miles de personas.

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