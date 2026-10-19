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La Voz nos deja una quinta noche inolvidable: cinco momentos que tienes que volver a ver

Las quintas Audiciones a ciegas nos han dejado sorpresas, segundas oportunidades y mucha emoción. Repasamos los cinco mejores momentos de la noche. ¡Vota por tu favorito!

Mika. coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Las Audiciones a ciegas están a punto de terminar, pero los coaches siguen regalándonos momentos inolvidables.

Pablo López ha cambiado el destino de un talent, Melendi ha utilizado una de sus armas más potentes y Lola Índigo y Mika nos han sorprendido con sus conocimientos de chino.

Además los talents nos han regalado actuaciones inolvidables y los coaches siguen buscando a las mejores voces. Una noche llena de emociones en los que elegir los cinco momentos cada vez nos cuesta más.

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Ranking de las quintas Audiciones de La Voz

  1. 1

    Pablo López recuerda al cantante de Extremoduro

    La actuación de Marina con ‘Si te vas’, de Extremoduro, ha dejado uno de los momentos más especiales de la noche. La talent ha llevado al escenario un tema de la banda y Pablo López ha recordado a su cantante, Robe Iniesta. Un bonito momento en el que la música también ha servido para recordar a uno de los grandes referentes del rock español.

  2. 2

    Pablo López pulsa el botón del arrepentimiento y cambia el destino de Ambrosio

    Tras interpretar ‘Your Place at My Place’ y ver que ninguno de los coaches ha girado su silla, el talent ha contado su historia en La Voz. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Pablo López ha utilizado el botón del arrepentimiento para darle una segunda oportunidad. Y convertir a Ambrosio en concursante de La Voz.

  3. 3

    Melendi no se lo piensa y superbloquea a Mika por Lorena

    Con la actuación de Lorena, Melendi ha sido el primero en pulsar el botón y tras él lo ha hecho Mika. Al coach asturiano le ha gustado tanto la talent, que no ha dudado en superbloquear a Mika.

  4. 4

    Lola Índigo y Mika nos sorprenden hablando en chino

    La llegada de Lingyun desde China ha dejado uno de los momentos más divertidos de la noche. La talent ha sorprendido con su voz lírica interpretando ‘Altas montañas’, pero Lola Índigo y Mika también han querido demostrar sus habilidades con el idioma chino. ¡Un momento inesperado que nos ha sacado una sonrisa!

  5. 5

    La bonita sorpresa de Carlos Alsina a una talent de La Voz

    Carlos Alsina ha protagonizado una bonita sorpresa a Olga al anunciarla a través de la radio que estaba en las Audiciones a ciegas de La Voz.

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