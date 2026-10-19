La Voz nos deja una quinta noche inolvidable: cinco momentos que tienes que volver a ver

Las Audiciones a ciegas están a punto de terminar, pero los coaches siguen regalándonos momentos inolvidables.

Pablo López ha cambiado el destino de un talent, Melendi ha utilizado una de sus armas más potentes y Lola Índigo y Mika nos han sorprendido con sus conocimientos de chino.

Además los talents nos han regalado actuaciones inolvidables y los coaches siguen buscando a las mejores voces. Una noche llena de emociones en los que elegir los cinco momentos cada vez nos cuesta más.

¡Vota por tu momento favorito!