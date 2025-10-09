Un salto mortal y otro en bomba: todas las caídas del sexto programa de Juego de pelotas

Hay que verlo para creerlo. Un bombero de Mata-fuegos ha protagonizado la caída más espectacular de toda la temporada de Juego de pelotas. Tras recibir el pelotazo que le empujaba a la piscina, ha realizado un salto mortal que ha dejado a todos atónitos. “¡Está chiflado!”, ha exclamado Juanra Bonet al tiempo que se llevaba las manos a la cabeza.

Sin duda, Álvaro y su salto mortal quedan ya para la historia del concurso. Además, su equipo ha conseguido ganar el programa y llevarse 54.000 euros. Sin embargo, no ha sido el único de Mata-fuegos en mojarse.

También varios jugadores de El calvario de los Quesada han acabado en la piscina. Uno de ellos ha optado por tirarse en bomba. ¡Revive todas las caídas del sexto programa en el vídeo!