Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras el miércoles en Juego de pelotas

Juego de pelotas continúa fuerte. El concurso conducido por Juanra Bonet repite en Antena 3 su fenómeno internacional. Tras arrancar como el mejor estreno absoluto en TV en más de 2 años, es líder y el programa más visto de las noches de los miercoles.

Este miércoles, dos nuevos equipos se enfrentan a las preguntas del programa para hacerse con el premio: Mata-fuegos y El calvario de los Quesada. Quieren emular a Typical Martínez, el primero que conquistó los 100.000 euros.

Juego de pelotas enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una “batalla de pelotas”. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.