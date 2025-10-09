¿Recibió Zaida Cantera pagos en metálico del PSOE? "Me pagaban así en la devolución"

Tras el último informe de la UCO donde los investigadores incorporan fotos de sobres con el logotipo del PSOE y dinero en efectivo dentro de la trama Koldo el debate sobre si se paga o no en metálico en el Partido Socialista toma relevancia. Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada socialista , desvela en el programa "Espejo Público" cómo se realizan los pagos en el partido.

La pregunta de Susanna Griso es directa ¿ha recibido Zaida pagos en metálico del PSOE o del Congreso?¿ alguna vez ha visto sobres como los que aparecen en las fotos del informe de la UCO? Y la respuesta de Cantera contundente "Yo no he recibido nunca pagos de mi sueldo en sobre del Partido Socialista.

Lo que sí se hace son pagos de dietas adelantadas, explica la exdiputada socialista, que añade que en casos ella ha recibido este tipo de pagos en metálico. Cantera cuenta que "en una ocasión que fui a Valencia, que adelanté yo los pagos de mi bolsillo, sí he recibido el taxi" por ejemplo. En estos casos "tenía que coger recibo, y a través de mi asistencia en el Congreso, entregaba los recibos para tramitarlos". Así que en situaciones así "Esa devolución te la hacen en metálico, lo puedes solicitar en metálico, como también hay adelantos en las Fuerzas Armadas".

¿El Congreso paga en metálico?

¿Y en el Congreso? ¿es habitual que en el Congreso de los Diputados paguen a sus señorías en metálico? Ante esta pregunta Zaida Cantero cuenta que no es habitual pero que en una ocasión se le ofreció la posibilidad porque "iba a un país donde obtener el cambio de moneda muy difícil" Así que, según Cantero, le ofrecieron "adelantarle parte de las dietas" y los asistentes del Congreso "sacaban la moneda del país al que iba y tú firmas un recibido". En este contexto Cantera añade su experiencia como exmilitar "en las Fuerzas Armadas podías pedir hasta el 80%" si por ejemplo en "unas maniobras que iban a durar un mes o dos semanas eso te iba a generar unos gastos, tu podías pedir un adelanto hasta el 80%".

La exdiputada socialista insiste en que hay que diferencias los conceptos y asegura que a ella "no le pagaban en metálico absolutamente nada, me pagaban en la devolución" Así que "no te están pagando nada, te están devolviendo lo que has pagado" vuelve a repetir y pone otro ejemplo "Yo pagaba esos taxis y me lo devolvían. Me preguntaron ¿Cómo lo quieres? En transferencia o en metálico. Y como yo soy muy vaga para ir al cajero, porque pago todo en metálico, le dije a mi asistente que en metálico. Y efectivamente, el sobre es así, con un nombre, con los céntimos y todo, y firmas un recibido. Se trata por tanto de gastos que tienes que justificar por lo que al final zanja Cantera "no te están pagando nada, te están devolviendo lo que tú has dado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.