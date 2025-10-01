Tras El Hormiguero
Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”
Juanra Bonet recibe en el plató a Torija Girls y Typical Martínez, dos equipos que sueñan con viajar gracias a los 100.000 euros que hay en juego.
Con 100.000 euros se pueden cumplir muchos sueños. Torija Girls y Typical Martínez, los dos equipos que compiten esta noche en Juego de pelotas, tienen uno común: viajar. Eso sí, cada uno tiene en mente un destino diferente, como le revelan a Juanra Bonet en su presentación.
El presentador ha reconocido con Torija Girls que se muere de ganas de decir “torrija”. “Despertáis mi apetito”, las ha advertido a estas cinco concursantes. Han explicado que el nombre de su equipo se debe al nombre del pueblo del que proceden, que está en Guadalajara. Y ya se ven con los 100.000 euros disfrutando en Maldivas.
Por su parte, Typical Martínez procede de la localidad barcelonesa de Tarrasa y, como hace imaginar su nombre, son familia: una pareja, dos sobrinos y una prima. En su caso, quieren viajar a Laponia, a ver la casa de Papa Noel, o hacer la Ruta 66. Juanra les ha dado la idea perfecta para cumplir ambos deseos en un solo destino. ¿Cómo es posible? ¡No te lo pierdas esta noche tras El Hormiguero!
