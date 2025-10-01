Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tras El Hormiguero

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Juanra Bonet recibe en el plató a Torija Girls y Typical Martínez, dos equipos que sueñan con viajar gracias a los 100.000 euros que hay en juego.

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Con 100.000 euros se pueden cumplir muchos sueños. Torija Girls y Typical Martínez, los dos equipos que compiten esta noche en Juego de pelotas, tienen uno común: viajar. Eso sí, cada uno tiene en mente un destino diferente, como le revelan a Juanra Bonet en su presentación.

El presentador ha reconocido con Torija Girls que se muere de ganas de decir “torrija”. “Despertáis mi apetito”, las ha advertido a estas cinco concursantes. Han explicado que el nombre de su equipo se debe al nombre del pueblo del que proceden, que está en Guadalajara. Y ya se ven con los 100.000 euros disfrutando en Maldivas.

Por su parte, Typical Martínez procede de la localidad barcelonesa de Tarrasa y, como hace imaginar su nombre, son familia: una pareja, dos sobrinos y una prima. En su caso, quieren viajar a Laponia, a ver la casa de Papa Noel, o hacer la Ruta 66. Juanra les ha dado la idea perfecta para cumplir ambos deseos en un solo destino. ¿Cómo es posible? ¡No te lo pierdas esta noche tras El Hormiguero!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia

Ultimátum para Hamás.

La exvicealcaldesa de Jerusalén: "Me dan mucha pena los inocentes, pero nosotros no hemos empezado la guerra"

Retenida una mujer que supuestamente secuestró a una niña.

Investigan el secuestro y la presunta violación de una niña en Horche por parte de una vecina: "Estaba en shock agarrada a su madre"

Malú, coach de La Voz
Contenido exclusivo

Malú demuestra su destreza jugando al ahorcado de La Voz: ¿Conoce uno de los mayores éxitos de Yatra?

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”
Tras El Hormiguero

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Álvaro Nieto, Flotilla
Flotilla Gaza

Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

Espejo Público ha abordado las convulsas últimas horas que ha vivido la Global Sumud Flotilla en su camino a Gaza. Los colaboradores también han debatido sobre lo acertado o no de este tipo de acciones y los peligros que implican. El periodista Álvaro Nieto hacía un análisis muy crítico.

Luis Zahera pone a prueba su memoria en la sección de Trancas y Barrancas
En el hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Luis Zahera: "Yo veo con el hipotálamo"

Las hormigas han puesto a prueba la memoria visual cotidiana del actor con el test de 'Si te he visto no me acuerdo'.

Vicente Vallés en El Hormiguero

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

Publicidad