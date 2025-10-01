La exvicealcaldesa de Jerusalén: "Me dan mucha pena los inocentes, pero nosotros no hemos empezado la guerra"

Ha sido una noche de miedo e incertidumbre para la flotilla internacional que se dirige a Gaza. La tensión crece y los barcos y submarinos del ejército israelí ya se han aproximado a la flotilla. Mientras, Trump insiste en defender su plan de paz para Gaza y da un ultimátum a Hamás para que lo acepte. Para hablar sobre todo ello, hoy ha estado en nuestro programa Fleur Hassan-Nahoum, exvicealcaldesa de Jerusalén.

La política israelí ha reaccionado a las palabras de Esperanza Santos, enfermera y coordinadora de Médicos Sin Fronteras. "Continuamente estás escuchando bombardeos, demoliciones, aviones militares…", explica Santos en su testimonio. La enfermera acaba de volver de Gaza y ha vivido situaciones tan estremecedoras como la muerte de cinco niños por la explosión de un dron en una rampa de agua.

Un testimonio estremecedor

"Para bajar de Gaza al sur, que son 12 kilómetros, tardé 5 horas”. Al no encontrar dónde quedarse en el sur, muchas personas suben de nuevo a Gaza, ha contado Esperanza Santos. “Allí por lo menos tienen su casa. Muchas están en ruinas, pero prefieren eso a estar en la intemperie”, ha explicado la enfermera. “Hay gente armada que dispara a la gente que intenta acceder a la comida”.

Fleur responde: “Nosotros siempre estamos corriendo a refugios porque también tenemos que huir de los cohetes”

“La guerra es una cosa trágica y tiene unos resultados horrorosos”, ha comenzado diciendo la política israelí, que ha lamentado que en Israel llevan “desde 1948 siendo atacados”. Mientras que ellos “no han empezado ninguna guerra”. Para Fleur, la masacre contra los palestinos no es un genocidio: “Hay una diferencia entre una guerra con víctimas inocentes y un genocidio, que es algo con intención”.

“El genocidio le interesa a Hamás”

“¿A quién le interesa un genocidio?”, ha preguntado la exvicealcaldesa de Jerusalén, que se ha respondido a sí misma: “Le interesa a Hamás. Los terroristas tienen en su constitución que ellos quieren un genocidio judío en este país”. Fleur ha lamentado la muerte de inocentes y defender que en Israel “quieren terminar la guerra”, pero ha recordado que ellos también sufren los ataques palestinos: “También hay mucho inocente aquí en Israel y nosotros siempre estamos corriendo a refugios porque también tenemos cohetes que todavía siguen”.

