Los talents de la segunda gala de La Voz revelan los mensajes más emotivos que recibieron antes de cantar

La segunda gala de Audiciones a ciegas de La Voz estuvo marcada por la emoción dentro y fuera del escenario. Antes de cantar, varios talents mostraron los mensajes de ánimo que recibieron de sus seres queridos.

Hubo llamadas improvisadas, audios cargados de cariño y textos llenos de energía positiva. Muchos reconocieron que esas palabras se convirtieron en la fuerza necesaria para afrontar el reto más importante de sus vidas.