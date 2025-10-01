Antena 3 LogoAntena3
Los talents de la segunda gala de La Voz comparten los mensajes de ánimo que recibieron antes de su Audición

La Voz

Los talents de la segunda gala de La Voz revelan los mensajes más emotivos que recibieron antes de cantar

Momentos de emoción y nervios previos a las Audiciones a ciegas de La Voz: los talents compartieron los mensajes de apoyo que sus familias y amigos les enviaron antes de subir al escenario.

Celia Gil
Publicado:

La segunda gala de Audiciones a ciegas de La Voz estuvo marcada por la emoción dentro y fuera del escenario. Antes de cantar, varios talents mostraron los mensajes de ánimo que recibieron de sus seres queridos.

Hubo llamadas improvisadas, audios cargados de cariño y textos llenos de energía positiva. Muchos reconocieron que esas palabras se convirtieron en la fuerza necesaria para afrontar el reto más importante de sus vidas.

