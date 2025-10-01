Antena 3 LogoAntena3
Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Luis Zahera: "Yo veo con el hipotálamo"

Las hormigas han puesto a prueba la memoria visual cotidiana del actor con el test de 'Si te he visto no me acuerdo'.

Luis Zahera pone a prueba su memoria en la sección de Trancas y Barrancas

Arancha Mela
Con su carisma y autenticidad, Luis Zahera ha conquistado El Hormiguero. El actor ha recordado experiencias de rodaje y ha dejado momentos que han arrancado carcajadas y aplausos.

Tras una larga conversación con Pablo Motos, han llegado Trancas y Barrancas con el test de 'Si te he visto no me acuerdo'. En él, las hormigas buscaba poner a prueba la memoria del actor, que al parecer memoriza muy bien los guiones de sus series.

Sin embargo, a Luis Zahera igual no se le da tan bien recordar los detalles de las cosas más comunes como pueden ser los colores de una moneda de dos euros pese a que ha dicho que "piensa con el hipotálamo". ¡No te lo pierdas!

