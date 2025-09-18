Mejores momentos | Programa 3
Descalabro entre Las Pavanas: ¡dos jugadoras eliminadas en la última ronda!
La geografía ha provocado un auténtico terremoto entre el equipo andaluz porque Antonio se ha quedado cómo único superviviente.
La quinta ronda de Juego de pelotas, la definitiva para saber al campeón de este programa, ha provocado un descalabro entre Las Pavanas. Han llegado con tres jugadores en liza pero Antonio ha sido el único que se ha salvado de caer a la piscina. Sus dos compañeras que han sobrevivían, Domaris e Ivanova, han terminado dándose un baño refrescante.
Las Pavanas ha afrontado un auténtico examen sobre geografía: ¿qué países cabrían en Alemania por sus kilómetros cuadrados de superficie? Teniendo en cuenta que tres opciones eran incorrectas, corrían el riesgo de quedar todos eliminados en el peor de los casos. Lo mismo le podía ocurrir después a Besaneros, por lo que Juanra Bonet ha bromeado con otra norma del programa: “En ese caso, los 100.000 euros de la fase final me los quedo yo”.
Al confirmar sus respuestas, Las Pavanas han apostado por Finlandia, Japón y Noruega, dejando vacíos los trampolines de España, Polonia y Grecia. Para dar mayor emoción al momento, las pelotas han caído en dos tandas y han empujado a una jugadora en cada una a la piscina. ¡Revívelo en el vídeo!
