Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

Luis Zahera ha llenado El Hormiguero de humor y naturalidad. El actor gallego ha compartido anécdotas de su carrera y ha hecho reír al público con su estilo inconfundible.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo era él de pequeño. El invitado ha reconocido que no era muy buen estudiante y que solo aprobaba "las importantes": religión y gimnasia.

Sin embargo, lo más impactante de la historia ha llegado cuando ha contado que un cura de su colegio le "sopló una hostia" para advertir al resto de alumnos. "Este no ha hecho nada, así que prepararos para los que sí lo hagáis", ha desvelado Luis que le dijo a sus compañeros.

"Pasé un poco de miedo", ha desvelado entre risas asegurando que eran otros tiempos, pero que por experiencias como aquella, la violencia le viene desde pequeño. ¡Imperdible!