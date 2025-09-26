El miércoles a las 22:50
"¡Qué me caigo!": Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3
No te pierdas un nuevo programa lleno de diversión, nervios y muchas pelotas en juego. Disfruta de Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3.
Publicidad
"Lo más importante es que no os toquen las pelotas", les ha advertido Juanra Bonet a los nuevos concursantes del programa.
Nervios, mucha emoción y 100.000 euros en juego. Disfruta de un nuevo programa de Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3.
Publicidad