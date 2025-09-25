Los mejores ‘planchazos’
Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas
Los integrantes de El clan Watagatá y Retales nos han regalado grandes momentos en sus caídas a la piscina.
A los concursantes de Juego de pelotas siempre les da cierto miedo caerse a la piscina, aunque, después de pasar por el agua, siempre se quedan con un buen sabor de boca y afrontan con positivismo su ‘derrota’.
En este programa, hemos visto a Nacho bromear con no haberse mojado el pelo, a Víctor caer con estilo a la piscina o a Laura reaccionando de una manera muy particular cuando le ha golpeado la pelota.
Sin duda, las caídas a la piscina son uno de los grandes momentos de Juego de pelotas y, al igual que a Juanra Bonet, nos encanta ver a nuestros concursantes pasados por agua. ¡Revive los mejores momentos del programa en el vídeo de arriba!
