Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Los mejores ‘planchazos’

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Los integrantes de El clan Watagatá y Retales nos han regalado grandes momentos en sus caídas a la piscina.

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A los concursantes de Juego de pelotas siempre les da cierto miedo caerse a la piscina, aunque, después de pasar por el agua, siempre se quedan con un buen sabor de boca y afrontan con positivismo su ‘derrota’.

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

En este programa, hemos visto a Nacho bromear con no haberse mojado el pelo, a Víctor caer con estilo a la piscina o a Laura reaccionando de una manera muy particular cuando le ha golpeado la pelota.

Sin duda, las caídas a la piscina son uno de los grandes momentos de Juego de pelotas y, al igual que a Juanra Bonet, nos encanta ver a nuestros concursantes pasados por agua. ¡Revive los mejores momentos del programa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Mar Flores y Bertín Osborne

Mar Flores se sincera sobre su relación con Bertín Osborne: "En su momento me hizo daño, pero ahora guardo buen recuerdo"

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Pablo López

Avance exclusivo de La Voz: la reacción de Pablo López al escuchar a un talent sevillano cantar su canción

García- Page, en Espejo Público
Un Café con Susanna

Emiliano García- Page, con Susanna Griso: "¿Feliz con una nueva candidatura de Pedro Sánchez? Tanto como usted"

Alejandro Amenábar se broma de los fallos de Julio Peña en el juego de las hormigas: “Es que lo tomo muy en serio”
¿Real o ilusión?

El pique entre Alejandro Amenabar y Julio Peña en El Hormiguero: “Es que lo tomo muy en serio”

Álex González en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Álex González

El actor español será el protagonista en una noche que promete risas y emociones fuertes.

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?
Mejores momentos | Programa 4

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Los Retales han elegido como representante en la última ronda a Unai porque lo ven capaz de llevarse a casa los 100.000 euros.

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”

Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”

Publicidad