Investigan el secuestro y la presunta violación de una niña en Horche por parte de una vecina: "Estaba en shock agarrada a su madre"

Los hechos han ocurrido en Horche (Guadalajara). Una mujer de mediana edad es atada y apalizada en plena calle por la familia de la niña a la que presuntamente habría retenido contra su voluntad. La investigación del caso aún permanece abierta y mientras algunas voces apuntan a que la menor fue retenida durante 9 días en un garaje otros señalan que el secuestro pudo durar horas.

En las imágenes se ve a la presunta secuestradora ensangrentada mientras otras dos mujeres la increpan diciéndole que han encontrado un colchón manchado de sangre, que era donde estaba la niña. Se investiga además si la menor fue sometida a abusos sexuales en el tiempo que estuvo retenida.

"La niña estaba en shock y solo se agarraba a su madre"

Nuria es una vecina de Horche que encontró a la menor cuando fue liberada de su cautiverio. Cuenta que la niña estaba en un estado alarmante de desnutrición. "Le bajamos un bocadillo y un zumito porque estaba desnutrida. Era muy impactante ver a esa pobre niña agarrada a su madre". Cuenta que la menor estaba en 'shock' y la habían tenido sin comer.

"Me pongo en la piel de abuela o de madre y sufro"

Señala esta vecina que no conocía a las mujeres envueltas en este suceso. "No son de Horche (Guadalajara), este es un pueblo muy tranquilo. Me pongo como abuela y madre y sufro por la niña", afirma. Sin embargo, según ha podido confirmar Espejo Público la presunta secuestradora residía desde hacía poco en este municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.