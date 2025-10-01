Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guadalajara

Investigan el secuestro y la presunta violación de una niña en Horche por parte de una vecina: "Estaba en shock agarrada a su madre"

La presunta secuestradora fue retenida por otras vecinas en plena calle. La menor habría sido retenida durante 9 días en un garaje.

Retenida una mujer que supuestamente secuestró a una niña.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Los hechos han ocurrido en Horche (Guadalajara). Una mujer de mediana edad es atada y apalizada en plena calle por la familia de la niña a la que presuntamente habría retenido contra su voluntad. La investigación del caso aún permanece abierta y mientras algunas voces apuntan a que la menor fue retenida durante 9 días en un garaje otros señalan que el secuestro pudo durar horas.

En las imágenes se ve a la presunta secuestradora ensangrentada mientras otras dos mujeres la increpan diciéndole que han encontrado un colchón manchado de sangre, que era donde estaba la niña. Se investiga además si la menor fue sometida a abusos sexuales en el tiempo que estuvo retenida.

"La niña estaba en shock y solo se agarraba a su madre"

Nuria es una vecina de Horche que encontró a la menor cuando fue liberada de su cautiverio. Cuenta que la niña estaba en un estado alarmante de desnutrición. "Le bajamos un bocadillo y un zumito porque estaba desnutrida. Era muy impactante ver a esa pobre niña agarrada a su madre". Cuenta que la menor estaba en 'shock' y la habían tenido sin comer.

"Me pongo en la piel de abuela o de madre y sufro"

Señala esta vecina que no conocía a las mujeres envueltas en este suceso. "No son de Horche (Guadalajara), este es un pueblo muy tranquilo. Me pongo como abuela y madre y sufro por la niña", afirma. Sin embargo, según ha podido confirmar Espejo Público la presunta secuestradora residía desde hacía poco en este municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

La Mesa de la Justicia analiza el "caso Begoña"

Las discrepancias entre un profesor de Derecho Constitucional y un magistrado sobre el caso Begoña: "Son manifestaciones delirantes, paranoicas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Retenida una mujer que supuestamente secuestró a una niña.

Investigan el secuestro y la presunta violación de una niña en Horche por parte de una vecina: "Estaba en shock agarrada a su madre"

Malú, coach de La Voz

Malú demuestra su destreza jugando al ahorcado de La Voz: ¿Conoce uno de los mayores éxitos de Yatra?

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Álvaro Nieto, Flotilla
Flotilla Gaza

Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

Luis Zahera pone a prueba su memoria en la sección de Trancas y Barrancas
En el hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Luis Zahera: "Yo veo con el hipotálamo"

Vicente Vallés en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

El periodista y escritor estará en el programa para hacer un repaso por la actualidad y presentar su próxima novela.

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero
Desternillante

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

El actor ha regresado al programa por todo lo alto deleitándonos con una noche plagada de risas, confesiones y momentazos.

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

El recuerdo de Luis Zahera sobre la broma que presenció en un campamento: "Una barbaridad"

La broma bestial que Luis Zahera presenció en un campamento: "Se arrancó pelos del culo..."

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Publicidad