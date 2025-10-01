Emily Blunt, "aterrorizada" al descubrir a Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA: "Estamos jodidos"

La Inteligencia Artificial sigue transformando a diario el mundo en el que vivimos. Existen muchas hipótesis sobre cómo esta tecnología va a influir en la industria del cine, incluso cineastas como Amenábar han asumido que su incursión en el sector es inevitable. Sin embargo, los primeros esbozos de esta tecnología no están siendo recibidos precisamente con los brazos abiertos.

Y es que recientemente supimos de la existencia de Tilly Norwood, un avatar que se ha presentado como la primera actriz creada con IA. El responsable de su diseño ha sido el estudio Xicoia, una vertiente de la productura Particle6 a cargo de Eline Van der Velden. De esta intérprete digital se espera, según la propia Van der Velden ha afirmado, que se convierta en "la próxima Scarlett Johansson"; aunque, paradójicamente, también explicó que "no va a sustituir a los seres humanos".

Ahora, Emily Blunt, ha podido ver a Tilly y su reacción le ha salido de dentro. "¿Me decepciona? No sé exactamente cómo responder, más allá de que me aterroriza", comienza explicando la actriz.

"No, ¿esto es verdad? ¿Esto es una IA? Madre mía, estamos jodidos", continúa para afirmar que es algo "muy, muy aterrador". De hecho, la protagonista de Un lugar tranquilo ha ido más allá y se ha dirigido directamente a las empresas de Hollywood: "Vamos, agencias, no lo hagáis. Por favor, parad. Por favor, dejad de robar nuestra conexión humana".

Sus declaraciones fueron durante una entrevista con el medio Variety, quienes también le preguntaron por la idea de convertir esta IA en la ya mencionada Scarlett. Ante lo que Blunt fue muy clara: "Pero si ya tenemos a Scarlett Johansson".

Así pues, Emily Blunt se suma a otros actores como Lukas Gage o Melissa Barrera, que no vieron con buenos ojos la llegada de Tilly Norwood a la industria cinematográfica. Son fieles defensores del valor humano en la interpretación y del trabajo de la comunidad actoral en el futuro del sector.

Porque, si hay algo seguro, es que solo hay una Scarlett Johansson y, por supuesto, una Emily Blunt. Y tenemos la suerte de verlas trabajar a pie de cañón en cada producción.

Ahora, Blunt se prepara para volver a la gran pantalla con The smashing machine. La nueva película de A24 que, como cada cinta que lanza esta productora, promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Y no: no tiene nada de IA de por medio.