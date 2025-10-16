Juego de pelotas | Programa 7
¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final
El vasco se juega los 100.000 con una pregunta literaria que, a priori, dificulta hacerse con el premio gordo.
Al inicio del programa, los integrantes de Txapeldunak nos confesaban que una de las motivaciones para llevar los 100.000 euros del premio final era poder irse juntos de casa rural para disfrutar del Festival de Eurovisión o reinventarlo por todo lo alto.
Los vascos han conseguido imponerse a los matemáticos en este programa y han apostado por Aitor para jugar la ronda final y responder a una complicada pregunta literaria: ¿Qué libros han sido escritos por el mismo autor?
Aunque aparentemente Aitor no tenía clara ninguna respuesta, desde el primer momento ha querido dejarse llevar por su intuición y, en la primera mitad de la ronda le ha ido de maravilla. ¿Habrá conseguido los 100.000 euros para su equipo? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!
