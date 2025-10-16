¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

Aunque nos están regalando grandes momentos, Matescape no está siendo del todo acertado con sus respuestas y ha visto caer a la piscina a dos de sus integrantes por no haber dado con las respuestas correctas en las primeras rondas.

Siendo conscientes de que van perdiendo contra sus rivales, los matemáticos han querido apostar por la casilla de geografía para seguir peleando, algo que ha vuelto a generarles muchas dudas. ¿Por qué poblaciones pasa el río Tajo? Esa es la pregunta que han tenido que responder.

Apostar por Mérida y Guadalajara ha hecho que Paco y Ana acaben en la piscina. Menos mal que Baldo se ha colocado sobre Toledo porque era una de las respuestas correctas. Ahora todo su grupo depender de él. ¿Será capaz de vencer a sus rivales respondiendo en solo en las últimas rondas?