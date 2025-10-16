Juego de pelotas | Programa 7
"Esto me da seguridad": el consejo de Juanra Bonet para calmar los nervios de los concursantes
El presentador ha querido darle algunos trucos a los participantes para que lleven mejor los instantes previos a la posible caída a la piscina.
Txapeldunak y Matescape lo están dando todo en su participación en Juego de pelotas, aunque eso no les garantiza mantenerse en pie y evitar la caída en la piscina. ¡De hecho ya hemos vivido algún que otro chapuzón histórico!
Raquel se ha puesto especialmente nerviosa al colocarse sobre una de las respuestas en una de las preguntas y Juanra Bonet ha querido darle un consejo. “Una cosa que da seguridad es un dedito aquí sin cogerte”, ha dicho haciendo referencia a las barras que hay al final de tobogán.
Raquel ha decidido hacerle caso al presentador y, mientras sus compañeros decidían sobre qué respuesta colocarse, ella no ha soltado la barra. ¡Revive este momento dándole play al vídeo de arriba!
