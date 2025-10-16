Juego de pelotas | Programa 7
"Me siento musicalmente superinculta": Joan Manuel Serrat pone en jaque a Matescape
Ana se ha puesto nerviosa al ver que su equipo debía reconocer seis canciones aparentemente conocidas.
Matescape se lo está pasando en grande en Juego de pelotas, aunque no han empezado con muy buen pie, ya que no han sido capaces de adivinar que Sueños de libertad, la serie que triunfa en las tardes de Antena 3, está protagonizada por una mujer.
Al elegir una casilla musical, los amantes de las matemáticas han tenido que marcar todas aquellas canciones de Joan Manuel Serrat, algo que le ha generado muchas dudas. “Me siento musicalmente superinculta", ha asegurado Ana.
Ninguno de los miembros de Matescape tenían algún dato sólido al que agarrarse para responder, así que han optado por empezar descartando las que menos le sonaban. ¿Habrán conseguido superar con éxito esta ronda? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!
