¿Volverá el Ibex a alcanzar los 10.000 puntos? Un experto en Bolsa nos da las claves

En Espejo Público hemos hablado con Alberto Blanco, profesor del Máster en Bolsas y Mercados financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, para preguntarle si los 10.000 puntos son algo más que una barrera psicológica: “honestamente creo que no. Creo que es más importante pensar en la prolongación de la tendencia antes que del hito que podría llegar a ser. Independientemente de que la variable de los tipos de interés está ahí, que es el motor principal de este cambio de tendencia, estaría ver si se consolida.”

¿De dónde sale la noticia de que los tipos de interés habrían tocado techo?

Lagarde ha alertado ante posibles tensiones inflacionistas en los próximos meses, pero hay otras voces que dicen que los tipos de interés habrían tocado techo. “Yo no tengo tan claro que la inflación este controlada, tan controlada como se quiere vender. Tendrá que venir luego el soporte real de la bolsa que son las publicaciones de resultados del cierre del ejercicio de las compañías, que habrá que ver si sustentan estas valoraciones”, explica el profesor Blanco.

La bolsa siempre funciona con expectativas, no con realidades.

Los dos centros de decisión más importantes, la FED y el BCE, de momento han hecho una pausa basada en expectativas de que la situación se controle, aunque no llegue al objetivo del 2%. “Eso indicará que la tendencia al alza de tipos está cerrada. Luego habrá que ver los resultados. La bolsa siempre funciona con expectativas, no con realidades. Luego son las realidades las que marcan si esa expectativa estaba justificada o no. Las realidades vendrán ahora”, argumenta Blanco.

El Ibex 35 está muy lejos de los resultados de los máximos históricos de noviembre de 2007. Entonces estábamos en casi 16.000 puntos. Tendría que subir la bolsa a día de hoy casi un 60% para alcanzar esos valores. ¿Por qué tarda tanto la bolsa española en recuperarse? Blanco nos responde: “hay una cuestión técnica y es que el Ibex 35 es un índice en el que los dividendos se descuentan del precio. Hay otros índices que no lo hacen así. Lo que significa que el índice del Ibex con dividendos no estaría tan lejos de sus máximos.”