Corcuera: "Si tuviera que decirle algo al Comité y a la gestora es que ir a terceras elecciones sería un error catastrófico"

"Las cosas no ocurren por casualidad", bajo esta premisa José Luis Corcuera ha recurrido a "una sucesión de rectificaciones" para explicar la crisis que vive el PSOE y lo ocurrido este fin de semana en su Comité Federal.

Esa "sucesión de rectificaciones que no se llegaban a entender" comienzan para el socialista con el 'no' a Juncker y es que el PSOE, tras haber acordado apoyar el nombramiento de Juncker en el Parlamento Europeo, se desdijo de este acuerdo para votar en contra con la llegada de Pedro Sánchez a la dirección del partido.

Tras este hecho, Corcuera destaca que el guardar las formas, que reivindicaba el bando de los perdedores, pasa porque "si después de las elecciones de diciembre y de junio no se asumen las responsabilidades por los dos peores resultados de la historia del PSOE, eso son formas".

Además, el socialista recuerda que "se convocó un Congreso desdiciéndose de una decisión anterior. Esos cambios tienen que ser explicados: ¿Cómo es posible unas primarias el 23 de octubre? ¿Cómo es posible esos regates en corto impropios de la política de un partido de gobierno? Todas esas cosas han conducido a que ocurriera lo que ocurrió en el Comité Federal que incluso hubo quien quiso hacer trampas".

"Hace falta mucho 'vetadine' en mi partido"

La posición de Corcuera es clara: "Si yo tuviera que decirle algo al Comité y a la gestora es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la salud de este partido centenario, ir a unas terceras elecciones sería un error catastrófico".

Durante toda la entrevista ha insistido en las "frustraciones que se han ido generando en el pasado". Corcuera ha dicho que "hacer política con mayúsculas no es decir 'no, no y no', es tratar de ganar unas elecciones, pero si no se ganan hay que respetar un poquito al que te saca 52 escaños aunque no te guste".

Corcuera no ve la posibilidad de un gobierno alternativo porque: "Que se entere todo el mundo, Podemos es un partido que defiende la plurinacionalidad. El PSOE no puede defender ni puede gobernar con quienes defienden la plurinacionalidad y, menos con quienes defienden sí o sí que harán un referéndum el año que viene".

"Esto se debe a una sucesión de rectificaciones que no se llegaban a entender"

La semana pasada, Josep Borrell se tomó 'un café con Susanna' y durante esa entrevista mostró su posición, más cercana a Sánchez. Sobre esto, Corcuera ha manifestado este lunes que le "gustaría haber tenido una reunión con Borrell antes del Comité". Y, añadió: "Pepe es una de las cabezas mejor amuebladas de este partido, pero una cosa es tener la cabeza bien amueblada y otra es la política".

Sin decir el nombre de la persona señalada, Corcuera ha asegurado que "la urna fue idea de un lince, que donde fija la mirada se funden los plomos. Hace falta mucho 'vetadine' en mi partido". Susanna Griso le preguntó si se refería a César Luena, pero él prefirió no dar nombres.

Preguntado por la figura de Javier Fernández, presidente de la gestora que ya dirige al PSOE, el exministro sólo ha tenido buenas palabras: "No conozco mejor persona en el PSOE, no lo digo ahora, lo he dicho muchas veces. No conozco a nadie con actitudes de consenso, de llegar a acuerdos y de respeto como es la historia de Javier Fernández en el PSOE. Tiene 'autóritas' que casi es más importante que autoridad".