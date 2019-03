Ana Pastor, sobre la "izquierda aseada" de Vox: "Es lamentable, a las personas no se las puede medir por cómo van vestidas"

Sobre las críticas de algunos sectores del PSOE a su gestión en el Congreso tachándola de partidista, Pastor señala que no responde nunca. "No respondo aunque no pongo la otra mejilla, pero estoy aquí para hacer mi trabajo", destacaba. " Para mí ser presidenta de la Cámara ha sido un honor.Te eligen tus compañeros y he sido la presidenta de todos".

Cree que en jornada electoral las decisiones de los partidos se critican igual vayan en una dirección u otra. "Si hay mucho cambio qué horror porque todo se renueva y si no lo hay también", considera. Para Pastor que los partidos incorporen a sus filas personas de la sociedad civil "es muy positivo". "No por estar en política eres mejor que el ciudadano que no está", matizaba.

Prefiere no hablar de las encuestas y sí hacerlo del contenido del proyecto político de cada partido y alude a las reformas en materia económica, bajadas de impuestos, cuestiones sanitarias del día a día o la brecha salarial de la mujer.

Pastor ha valorado las declaraciones del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros en las que tacha a Ciudadanos de "un partido de izquierdas bien vestido con chicas guapas".

"Estas declaraciones son lamentables. A las personas no se las puede medir por cómo van vestidas, tienen libertad para ir vestidas como quieran. Los ciudadanos tienen que saber a quién eligen en este Gobierno si quieren personas de centro para defender la igualdad entre hombres y mujeres, pacíficas y tolerantes", mantiene. La número uno del PP por Pontevedra define la política como "un sistema para hacer leyes, avanzar y defender a las personas que menos tienen".