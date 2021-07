El padre de la niña atropellada mortalmente en Roquetas de Mar: "Me enteré de que soltaban al conductor mientras la incinerábamos"

Para David es un palo muy grande que el conductor que terminó con la vida de su hija Leire, de 5 años, haya quedado en libertad con cargos. Los hechos ocurrieron en Roquetas de Mar (Almería). El conductor realizó un adelantamiento en un paso de cebra y se llevó por delante a la niña. La pequeña llevaba un perrito e iba acompañada de su madre, embarazada.

El conductor cuadruplicaba os límites de alcohol en sangre. Testigos presenciales contaron que salió del vehículo con una copa en la mano y encogiéndose de hombros, sin saber exactamente qué había ocurrido.

Cuenta el padre de la niña recibió la noticia de la puesta en libertad con cargos de este conductor estaban entrando en el tanatorio para incinerar a la su hija. "Fue horrible", añade Deborah, tía de la fallecida.

"La legión es un cuerpo de honor y de respeto y no tiene la culpa de lo que haya hecho este desalmado"

Quieren que se muestre la imagen de la pequeña Leire porque quieren que tenga cara y nombre. Piden que no se cosifique la muerte de la niña. "Era Leire López Muñoz, tenía 5 años y nos la han arrancado de nuestra casa", lamenta la tía.

El hombre que atropello a la niña era legionario. El general de la brigada del detenido se personó el martes en la casa de David. Habló con la familia y les trasladó todo su apoyo y el de la unidad. Quieren apuntar que en redes y medios de comunicación se está publicando que un legionario está detrás del atropello pero no quieren que se generalice con el cuerpo. "Es legionario porque era su trabajo pero la legión es un cuerpo de honor y de respeto y no tiene la culpa de lo que haya hecho un desalmado".

David no comprende que el hombre que atropelló a Leire tan solo vaya a cumplir 5 años de cárcel y con buen comportamiento en dos estará en la calle. No cree que eso sea justicia para su hija cuando "ella no se volverá a levantar más".

