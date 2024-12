El 'zasca' de Josep Borrell a una periodista de Espejo Público

Los políticos están acostumbrados a tener que responder a preguntas de todo tipo, sean o no relacionadas con el tema que estén exponiendo en ese momento. Decisión de ellos es responder o pasar de largo cuando se les interpela. Josep Borrell no optó ni por una ni por otra opción. El ex Alto Representante de la Unión Europea participó ayer en un desayuno informativo y a su llegada se le preguntó por algunas informaciones que apuntan a que él podría ser uno de los candidatos a suceder a Pedro Sánchez. Primero decidió escuchar y no responder, pasó de largo dejando las preguntas sin responder.

Ya durante el desayuno, el moderador del evento volvió a preguntarle por esta cuestión "¿está dispuesto a sustituir a Pedro Sánchez?" le preguntó. Borrell se rio pero decidió responder. Negó la mayor y aseguró que después de 5 años al frente de la diplomacia lo que le apetece ahora es leer y caminar.

"Señorita, ya está bien, ¿no?"

A la salida del evento Espejo Público volvió a preguntarle por el asunto, si había recibido alguna llamada de algún dirigente para ofrecerle suceder a Sánchez. Fue ahí cuando Borrell se molestó y respondió muy secamente. Espetó un "señorita, ya está bien, ¿no?". ¿Qué tiene el postsanchismo que irrita tanto?

