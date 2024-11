El aviso de Josep Borrell sobre el nuevo mandato de Trump: "Hará todo lo que ha prometido, y eso no es bueno para el mundo"

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha atendido en directo a Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias para valorar los principales temas candentes en política internacional: los ataques en Gaza y Líbano, la Guerra de Ucrania, la amenaza de aranceles a China y la nueva presidencia de Trump...

"¿Ganas de mi sucesor? Da igual, lo que me pase a mí no tiene importancia", espetó antes de ir directamente al grano para analizar la actuación de Israel: "No muestra ningún respeto por la vida de los civiles".

Los misiles de Putin

Sobre los nuevos misiles que ha lanzado Rusia en Ucrania, Matías Prats le preguntó hasta que punto pueden llegar a influir en nuestro territorio: "A nosotros (España) nos preocupa menos que a los ucranianos, lógicamente, no sabemos qué tipo de misiles son. Putin dice que sus armas son invencibles pero no lo sé, hay mucha propaganda. Lo que sí hay es mucha destrucción, lo que más nos preocupan son civiles en Ucrania".

"Queremos que la guerra se termine respetando el derecho de Ucrania a su integridad territorial, si Trump quiere ponerles de rodillas... esa no es la manera""

Por otra parte, en la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense por segunda vez estaba 'incluida' una solución que el republicano anunció de esta manera en la campaña: "Terminaré con esta guerra en 24 horas", lógicamente no de forma literal pero la intención de Trump es llegar a un acuerdo con Rusia en el que Ucrania acepta ceder parte de su territorio: "Nosotros queremos que la guerra se termine respetando el derecho de Ucrania a su integridad territorial, si Trump pretende anular la ayuda a Ucrania para que ser rindan esta no es la forma de terminar una guerra", quiso pronunciarse Borrell.

"Trump hará todo lo que ha prometido, y eso no es bueno"

Lo que el socialista tiene claro es que Donald Trump no se andará con chiquitas en cuanto a sus propuestas: "Creo que hará todo lo que ha dicho que hará, y eso no es una buena noticia para el mundo, no es bueno tampoco los estadounidenses ni para nosotros, que nos embarcaremos en una guerra comercial contra China, todos saldremos perdiendo". Otra de las medidas que el empresario quería implementar era la subida de los aranceles: "En principio un 60% con China y al menos un 10% con Europa".

"Hay cientos de miles de personas que están en riesgo de morir de hambre"

Acerca del conflicto en Oriente Próximo, ¿cómo puede afectar la llegada de Trump al poder? ¿terminará o se alargará? "Todos los esfuerzos de Estados Unidos y otros países árabes han sido inútiles, y es que esos esfuerzos han ido dirigidos a convencer a Netanyahu de que el número de víctimas es insosteniblemente alto, y hay cientos de miles de personas que tienen un elevado riesgo de morir de hambre. Hay un momento en el que la presión no es suficiente". Borrell, de 77 años, admite que cuando se retire quiere "leer despacio, andar deprisa y dormir sin somníferos".

