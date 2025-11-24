La 'nueva' vida de Martiño, el profesor fugado tras violar a una alumna: en Cuba con otro nombre, aspecto y fingiendo ser fotógrafo profesional

La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a los que son en estos momentos los diez fugitivos más buscados de España. Entre ellos hay cuatro narcos, tres pederastas y un asesino. Algunos de estos rostros se han recreado con Inteligencia Artificial para simular los posibles cambios físicos que pueden haberse hecho los prófugos para no ser reconocidos.

Martiño, localizado en Cuba

La lista incluye a Martiño Ramos Soto, el profesor gallego, exlíder de 'En Marea', que se fugó de España después de violar "con sadismo" a una alumna. Pues bien, en las últimas horas le han localizado en Cuba tras seguirle la pista durante un tiempo.

Parecía que se lo había tragado la tierra, pero lejos de estar 'desaparecido' estaba a un tiro de clic. El gallego, condenado por violación a una menor y fugado desde que la sentencia que le condenaba a 13 años de prisión se hizo firme, estaba en Cuba desde el pasado mes de julio: "¿Él? Todo fresco, salía en fotos como si nada", dice una vecina gallega.

Sus redes le delataron: cambio el nombre y el aspecto

Sus redes sociales le han terminado de delatar, y es que una vez allí se abrió una página en la que utiliza otro nombre, el de Martin, y en la cual aparece con un cambio radical de aspecto: "Después de todo lo que hizo, hacer vida en Cuba...", cuenta otra vecina.

Se vende como un fotógrafo profesional

Actualmente se vendía como un fotógrafo profesional y se integraba en la vida cultural de La Habana. No obstante, llama la atención el itinerario de su fuga: de España a Portugal, luego a Brasil y por último a Cuba: "Nos sorprendió por cómo lo había hecho, sabía que estaba planificado y utilizaba medios técnicos", asegura Fernando González, sección Fugitivos Policía Nacional.

Puede haber problemas para extraditarlo

Siendo profesor de música violó de forma reiterada a una menor, concretamente a una alumna suya en Ourense, a la que azotó, golpeó y abusó de forma sádica. Actualmente se sabe dónde está, pero traerlo no será fácil, y pese a que existe un convenio de extradición con Cuba, este es antiguo y muy difícil de llevarlo a la práctica: "No significa que no se pueda extraditar, tenemos que trabajar de otra manera", dice González..

Otra manera para conseguir su detención en Cuba y su extradición, pero hasta que llegue ese día existe riesgo de que se vuelva a fugar. Es toda una fuga de película para uno de los delincuentes más buscados de España.

