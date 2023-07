Yolanda Díaz: "Hay varios hombres en esta campaña que piensan que soy una mujer peligrosa porque les preocupa que las políticas de Sumar sean buenas"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, cree que los españoles coinciden en que por primera vez un partido ha protegido a la ciudadanía y esa es su seña de identidad ante los electores. Considera que la novedad de esta campaña se llama Sumar, "un movimiento ciudadano que se dirige a las mayorías sociales a las cajeras, a la sanidad pública, la educación y a la gente ecologista de este país", en palabras de la propia Yolanda.

Para Yolanda la opción de gobierno de PP y de Vox retrocede 50 años atrás "con propuestas constitucionales y racistas en el caso de Vox y una vulneración manifiesta de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI".

"El PP ha sido quien más recortes ha practicado en Correos"

La líder de Sumar ha valorado la situación de tensión que viven muchos ciudadanos a la espera de que Correos les envíe el voto. Yolanda Díaz dedica unas palabras a Regino Martín, secretario general de CCOO Correos. A Regino le recordaría que lleva muchos años en el servicio postal de Correos y asegura que este servicio público lleva años de deterioro. "Tantos años como desde que el presidente Feijóo fue presidente de Correos, momento en el que empieza el declive. La situación de Correos lleva así mucho tiempo por deficientes gestiones del PP en la democracia. El PP fue quien practicó los mayores recortes", mantiene.

Cree que en el PP son expertos en traer votos del exterior "con auténticos fraudes". "He visto y he interpuesto una denuncia en Lugo porque votaban personas con discapacidades que no podían votar".

"En el cara a cara solo hubo ruido, interrupciones y mala educación"

Para Yolanda Díaz España no estaba en ese debate. Lo califica derepetido y de mirar al pasado con "dos hombres discutiendo de cosas de políticos". "Solo hubo ruido, interrupciones y mala educación, Vi a Feijóo mintiendo reiteradamente con todos los datos que mostraba, o miente o adolece de profunda ignorancia". Destaca que el PP no ha votado a favor de la reforma laboral ni del salario mínimo.

Apunta que Feijóo ha mentido diciendo que no hay datos de los fijos discontinuos. "Los fijos discontinuos se registran en las comunidades autónomas. "¿Está diciendo Feijóo que los datos que dan los presidente autonómicos son falsos? Eso es muy grave", matiza.

"Nos merecemos un Gobierno mejor. A mí no me gusta el ruido"

Cree la líder de Sumar que nos merecemos un Gobierno mejor. "Yo no hago ruido, he estado en el centro de los debates económicos con posiciones muy diferentes. En los 9 meses que negocié la subida del SMI no hice ruido", expone.

Mantiene que "la práctica del ruido es muy mala para la democracia". Señala que ella misma ha comparecido en las sesiones de control dando datos y a muchos de los que la escuchaban les daban igual los datos. "Las intervenciones muchas veces son un rosario de insultos. uno puede ser de derecha o izquierda pero respetar. La política española está convertida en ruido".

Yolanda Díaz mantiene su acuerdo con Sumar pero no explica la ausencia de Irene Montero en las listas

Pone en valor los acuerdos que ha firmado con los partidos que forman parte de Sumar. "Este ha sido un gran acuerdo en democracia". Da las gracias a personas que han jugado papeles importantes y hoy no están como Irene Montero. "Cuando las formaciones firman acuerdos es porque están satisfechas con los mismos".

Se considera una defensora de la España que gana derechos. Afirma que el feminismo va de ganar derechos para los hombres y para las mujeres. "Tenemos a un señor Feijóo que ha legitimado que se agreda a una mujer porque el hombre tuvo un divorcio duro", manifiesta.

"Hay varios hombres en esta campaña que piensan que soy una mujer peligrosa, quiero pensar que lo que les preocupa es que las políticas de Sumar son buenas para el país", destaca.

Yolanda Díaz explica la herencia universal

Sumar propone 20.000 euros para todos los jóvenes que se emancipen con 23 años sin tener en cuenta la renta de sus padres. Cree que España tiene un problema de igualdad de oportunidades en la juventud y nunca se ha hecho por solucionarlo. Cree además que las medidas eficaces tienen carácter universal como la sanidad pública: "va la hija de Amancio Ortega y voy yo".