Feijóo se compromete a pagar las horas extras a los carteros para facilitar el voto por correo

El 'cara a cara' celebrado el lunes en Atresmedia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no dejó indiferente a nadie. Distintos medios de comunicación ya han publicado las primeras encuestas tras el debate, donde reflejan la pérdida de escaños del PSOE y la subida del PP. Ahora, Feijóo hace un llamamiento a los carteros ante los retrasos que se están produciendo en el reparto del voto por correo.

Alberto Núñez Feijóo ha continuado con su campaña. En la mañana de este miércoles ha estado en Murcia, junto al expresidente José María Aznar y arropando a Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia en funciones. El Partido Popular insiste en pedir "el voto útil" para "evitar a Vox" en un futuro gobierno.

Feijóo hace un llamamiento a los carteros

El líder de los populares hace un llamamiento a los carteros ante los retrasos que se están dando en el reparto del voto por correo: "le pido a los carteros de España con los que he trabajado de los mejores años de mi vida que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche" y también una promesa: "me comprometo a que si no les pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España".

Se retrasa la documentación

Todavía hay muchas personas esperando recibir la documentación del voto por correo. Ya son 2.400.000 ciudadanos lo que lo han solicitado, sin embargo solo ha votado el 20%. Entre otros problemas, el de constituir las mesas. Hay municipios en León, por ejemplo, donde se tiene que repetir el sorteo o incluso "compartir urna" con los pueblos vecinos.

Feijóo ha pedido a los suyos que digan "a la gente que no se quede sin votar" en las elecciones generales del 23 de julio, mientras que ha recordado que este 13 de julio es el ultimo día para solicitar el voto por correo.

"Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche", ha incidido, recordado que fue presidente de Correos durante el Gobierno de Aznar.