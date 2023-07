Yolanda Díaz denuncia que en el PP "son expertos en manipulación de votos"

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y candidata por Sumar a la Moncloa en las elecciones generales del 23J, ha denunciado este jueves en 'Espejo Público' que en el PP "son expertos en manipulación de votos". Lo ha exclamado en alusión a los últimos comentarios del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los votos por correo.

"Yo soy Gallega y quien tiene un problema con los votos es el PP", ha comentado. "Sí son expertos en manipulación de votos. En sacas de votos. En traer votos del exterior con auténticos fraudes. Yo he interpuesto una denuncia en mi comunidad, en Lugo, porque votaban personas con discapacidades, con certificados de no poder votar. Y esto se llama Partido Popular. Por tanto, cuidado con lo que está haciendo el señor Feijóo", ha enunciado en la entrevista.

Yolanda Díaz le pide a los responsables públicos: "mandemos un mensaje de tranquilidad y respeto a las instituciones". Pide a Núñez Feijóo que "respete a los trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel para cumplir los cometidos". "Yo he votado en las pasadas elecciones por correo. No ha fallado nada", ha defendido.

Asimismo, sobre la carga de trabajo en Correos, asegura que "la situación de correos lleva mucho tiempo así por la gestión del PP, que hizo recortes. Lo que hizo Feijóo es muy grave y pido respeto para los trabajadores de Correos. Los jefes no reparten la documentación, las contrataciones ya se están formulando".

Pide "tranquilidad" en alusión a todas esas personas a las que todavía no les ha llegado el voto por correo para las elecciones. "Respetemos las instituciones. Las alarmas como estrategia electoral no funcionan. Cuidemos la Democracia".

"Lo que no cabe duda ya es que la fuerza decisiva en estas elecciones" es Sumar. "Estas elecciones van de parejas. Nosotros vamos a gobernar con el PSOE. El señor Feijóo va a tener de vicepresidente al señor Abascal. A un señor que es un racista", ha apuntillado.

Sobre Podemos e Irene Montero

Sobre el veto a Irene Montero, Yolanda Díaz ha defendido su relación con la formación morada: "Nosotros hemos formalizado un gran acuerdo en democracia que no había pasado jamás desde el 79". "Le doy las gracias a personas que han jugado papeles importantes y que ya no están" como "el señor Asens, el señor Alberto Garzón, la señora Irene Montero", ha exclamado. Cuando las formaciones políticas forman acuerdos -dice- es porque están "satisfechas con los mismos".

Un debate con mucho ruido

La ministra de Trabajo también ha hablado sobre el 'Cara a cara. El Debate' de Atresmedia entre Sánchez y Feijóo. A ella le preocupa que "España no estaba en ese debate". "Es el peor debate de la Democracia. Es un debate que mira al pasado. Dos hombres discutiendo sobre cosas de políticos. No estaban los problemas de la ciudadanía. Solamente hubo ruido, interrupciones y hasta mala educación. No hubo una propuesta".

Díaz ha incidido en las "mentiras" de Feijóo en el debate: "Le vi mentir reiteradamente con todos y cada uno de los datos que mostraba". "O miente o adolece una profunda ignoracia", ha detallado. "Uno debe hacer campaña y explicar su modelo. Mi modelo es muy claro: mejorar la vida de los trabajadores, trabajadoras y empresas. El modelo del señor Feijóo es el de Vox en Castilla y León".