Del fenómeno viral al seminario: Álvaro Muñoz visita hoy el plató de Y ahora Sonsoles para contar su historia

Álvaro Muñoz saltó a la fama siendo apenas un niño, después de que se hiciera viral un vídeo grabado en una piscina. Frases como "La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca" o "Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y está llena de panchitos, cubanos y todo eso" lo convirtieron en un fenómeno de internet.

Ahora, con 27 años, ha decidido dar un giro radical a su vida. Su intención es ingresar en el seminario para convertirse en sacerdote en la diócesis de Teruel. Pero el camino hasta llegar a este momento no ha sido sencillo. La repercusión del vídeo marcó profundamente su vida: sufrió insultos, agresiones y la difusión de su número de teléfono y de su dirección. Tanto él como su familia vivieron una etapa muy difícil, que incluso derivó en 17 procedimientos judiciales.

Hoy afronta el futuro con una nueva perspectiva. Esta tarde estará en el plató de Y ahora Sonsoles para contar en primera persona cómo vivió aquellos años y por qué ha decidido emprender este nuevo camino. No te lo pierdas, a partir de las 17:00.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas