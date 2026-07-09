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Del fenómeno viral al seminario: Álvaro Muñoz visita hoy el plató de Y ahora Sonsoles para contar su historia

Con solo 12 años, Álvaro Muñoz se hizo viral por un vídeo grabado en una piscina que lo convirtió en un personaje muy conocido en redes sociales. Sus comentarios despertaron tanto risas como críticas, ya que algunos fueron considerados racistas o xenófobos. Años después, su vida ha dado un giro radical: hoy se ha convertido en sacerdote.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Álvaro Muñoz saltó a la fama siendo apenas un niño, después de que se hiciera viral un vídeo grabado en una piscina. Frases como "La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca" o "Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y está llena de panchitos, cubanos y todo eso" lo convirtieron en un fenómeno de internet.

Ahora, con 27 años, ha decidido dar un giro radical a su vida. Su intención es ingresar en el seminario para convertirse en sacerdote en la diócesis de Teruel. Pero el camino hasta llegar a este momento no ha sido sencillo. La repercusión del vídeo marcó profundamente su vida: sufrió insultos, agresiones y la difusión de su número de teléfono y de su dirección. Tanto él como su familia vivieron una etapa muy difícil, que incluso derivó en 17 procedimientos judiciales.

Hoy afronta el futuro con una nueva perspectiva. Esta tarde estará en el plató de Y ahora Sonsoles para contar en primera persona cómo vivió aquellos años y por qué ha decidido emprender este nuevo camino. No te lo pierdas, a partir de las 17:00.

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