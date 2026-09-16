Vivas responde a Pedro Sánchez sobre los menores migrantes: "Me parece inaudito que trate de descargar esa responsabilidad culpando al Gobierno de Ceuta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida del Congreso de los Diputados ha respondido a los medios de comunicación, en referencia a los menores migrantes aún sin acompañar que continúan en Ceuta, que se lo pregunten al presidente autonómico: "Eso a Vivas, pregúntenle".

Juan Jesús Vivas ha respondido, en una entrevista en exclusiva con Antena 3 Noticias, a Sánchez, defendiendo la actuación de su Gobierno. "Me parece inaudito que la persona que tiene la obligación constitucional de proteger nuestra integridad territorial trate de descargar esa responsabilidad culpando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta", ha criticado.

Vivas ha comenzando afirmando que es competencia de Ceuta la acogida de los menores, sin embargo ha aclarado que "la inscripción de los menores y la entrega de los menores a los servicios de acogida es competencia de la Administración General del Estado".

Ceuta acoge 2.000 menores

Asimismo, ha sido contundente explicando que es el presidente del Gobierno quien debería pedir explicaciones a su ministro del Interior o al delegado del Gobierno, y no al Ejecutivo autonómico.

En la misma línea ha subrayado el "esfuerzo titánico" que hace la ciudad, la cual "tiene 84.000 habitantes y 20 kilómetros cuadrados, y está acogiendo a 2.000 menores", denunciando que se trata de una "consecuencia de un hecho que no es competencia de la Ciudad Autónoma".

El presidente ceutí ha concluido enviando un mensaje a Sánchez: "Que se ocupe de que Ceuta vuelva a la normalidad y de que se produzca el retorno de todas las personas que llegaron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio, vulnerando la integridad territorial de España".

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