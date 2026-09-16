Pedro Sánchez evita hablar de la situación de los menores en las calles de Ceuta: "Eso pregúnteselo a Vivas"

El Gobierno calcula que aún quedan en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores sin tutelar frente a los 2.048 niños migrantes solos que ya están filiados (es decir, registrados con nombre, apellido y procedencia por parte de la policía) y acogidos bajo la protección de la administración de la ciudad autónoma y otros 300 atendidos en recursos del Ejecutivo central.

Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido cuestionado por los periodistas en el pasillo del Congreso de los Diputados por la situación de esos menores no filiados que siguen deambulando por las calles y playas de la ciudad autónoma. Su respuesta ha sido taxativa: "Eso pregúnteselo a Vivas", ha dicho en referencia al actual presidente de Ceuta.

Sánchez anima por tanto a preguntar al presidente popular por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de unas 80.000 personas a finales de julio y pese a que Marruecos se compromete públicamente a reacogerlos.

A la salida de la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha sido cuestionado por el motivo de que todavía haya alrededor de un millar de menores de edad en las calles y playas de Ceuta. "Eso pregúntaselo a Vivas", ha respondido Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó al PP de "cronificar" el problema.

De este modo Sánchez incide en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno de Vivas, mientras que el Gobierno central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y devolver a su país a quienesno tengan derecho a permanecer en España.

En la víspera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que está al frente del mando único para esta crisis, ya dijo que es el gobierno de la ciudad el que tiene que aclarar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus competencias directas. Sin embargo, señaló que calculan que aún permanecen entre 700 y 1.000 niños y niñas sin tutela de las autoridades tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.