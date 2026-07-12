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Robo con violencia

Detenido uno de los presuntos autores de un violento robo en un salón de juegos en Granada

Dos individuos irrumpieron en el local ocultando su identidad con cascos integrales y con armas cortas. Se hicieron con el botín de 73.000 euros. La investigación continúa abierta para localizar y detener al segundo implicado en el robo

Detenido uno de los presuntos autores de un violento robo en un salón de juegos en Granada

Detenido uno de los presuntos autores de un violento robo en un salón de juegos en Granada | Guardia Civil

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 63 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas tras participar en un robo a un salón de juegos de la localidad de Pinos Puente; Granada. e busca a otro implicado en el robo. Ambos huyeron en una motocicleta robada el día anterior. La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maracena, se inició el pasado día 29 de mayo tras el robo cometido en un establecimiento de juego del municipio.

Armados con pistolas

Dos individuos, ocultando su identidad con cascos integrales y portando armas cortas de fuego, irrumpieron en el local y amenazaron a dos empleados que se encontraban en el interior. Tras hacerse con un botín de 73.000 euros, abandonaron el establecimiento y huyeron en una motocicleta. Los investigadores se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos, donde realizaron una inspección técnico ocular, recogieron indicios y tomaron declaración a las víctimas. Las primeras pesquisas permitieron averiguar que la motocicleta utilizada en la huida había sido sustraída el día anterior al robo en Granada capital. Este dato, unido al resto de evidencias recabadas durante la investigación, permitió identificar a uno de los presuntos autores. Con los indicios obtenidos, los agentes solicitaron al juzgado competente autorización para la entrada y registro del domicilio del sospechoso.

Dienero en efectivo y varias armas cortas

La actuación se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana, USECIC, de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Durante el registro fueron intervenidos 6.000 euros en efectivo y dos armas cortas, una pistola Beretta del calibre 22 equipada con silenciador y una pistola marca Star, cromada y con el número de serie borrado. Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo al sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas. Al día siguiente también se localizó la motocicleta utilizada durante el robo que había sido abandonada en una acequia. El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada. Plaza nº 6, que decretó su libertad con cargos. La investigación continúa abierta a fin de localizar y detener al segundo implicado en el robo.

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