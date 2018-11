POSIBLE CASO DE VIOLENCIA MACHISTA

Una joven ha sido atacada con un líquido corrosivo por dos personas encapuchadas, ha sufrido quemaduras en el rostro y en el cuello. La joven de 25 años entró gritando y pidiendo ayuda en una cafetería, iba acompañada por dos jóvenes que habían visto como un hombre encapuchado se acercó a ella y le arrojó un líquido encima. La mujer no paraba de gritar: "¡Me quema, me quema! Ha sido mi expareja". Los testigos cuentan que se trata de ácido. El propietario de la cafetería llamó al 112, le atendieron en el establecimiento y la trasladaron al hospital más cercano. De momento no hay ningún detenido, pero la joven tiene la certeza de que es una persona cercana.