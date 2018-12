El gran descontento de los vecinos de Cádiz por la mala gestión de Kichi: "Prometen el oro y el moro y luego no hacen nada"

Kichi es uno de los alcaldes del cambio que promovió Podemos en el año 2015. Ahora, a 6 meses de las elecciones municipales y a punto de cumplir su legislatura, los vecinos no han visto mejoras en sus vidas. 'Espejo Público' ha salido a la calle para preguntar la opinión de la población. Aunque algunos vecinos están contentos con el trabajo del Alcalde, la mayoría de ellos se quejan de su mala gestión: "Todo sigue igual, no hay trabajo y no hay nada", "¿Que ha hecho por Cádiz? No ha hecho nada".

Rosa, una de las mujeres que trabajan limpiando las playas es Secretaria de la Asociación Sindical y asegura que han luchado para que la playa siga funcionando como en años anteriores, ya que existen deficiencias de material. Cuando se lleva a cabo la municipalización la empresa privada se llevó todo el material y el Ayuntamiento no ha repuesto todo lo necesario. Se enteró de la municipalización por la prensa, se volcó en la causa y fue despedida irregularmente en verano de 2017. Finalmente, un juez le dio la razón y tuvo que ser readmitida. Destacan sobrecarga de trabajo, muchas deficiencias en el servicio y demasiadas promesas incumplidas.