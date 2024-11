Victoria busca a su pareja, Candi, desaparecido tras la DANA: "¡Nos han abandonado! Lo que quieren es que nos muramos los pobres"

"Vamos todos los días a buscar, cada vez a un tramo del río". Así de crudo comenzaba el testimonio de Victoria, visiblemente cansada y abatida. Relata que Candi, su pareja, se encontraba en una caseta que tenían y que estaba situada junto al cauce de lo que habitualmente suele ser un barranco o una rambla, que transcurre junto a la localidad de Cheste.

Desde que la corriente originada por las lluvias torrenciales, fruto de la DANA, se llevó esa pequeña estructura, no han tenido noticias del hombre. Es una de las más de 80 personas que permanecen desaparecidas desde que sucedió esta catástrofe.

Sueños arrastrados por el agua y el lodo

Victoria describía la parcela que habían acondicionado ellos mismos con ilusión, donde acudían en sus días libres a descansar, con sus perros, y donde trabajaban un pequeño huerto particular. De todo ello ahora no queda nada. El terreno está perdido en un mar de escombros y barro.

Precisamente ese día, Candi se encontraba disfrutando de su único día libre semanal, "pasando el día con los animalitos", explicaba la mujer.

"Nadie nos avisó del peligro que se corría"

Según iba contando su historia, Victoria no podía evitar emocionarse y las lágrimas recorrían su rostro. Rota por el dolor e indignada al mismo tiempo, denunciaba la situación: "El problema, Susanna, es que no nos avisaron. No nos avisaron del riesgo, si no, no se hubiera ido. Yo, la primera que no le hubiera dejado que se fuera".

Cuando ya ha pasado más de una semana de la tragedia, se ha aclarado bastante la cronología de cómo transcurrió la tarde de aquel martes. La gran cantidad de relatos de los supervivientes parece confirmar que la alarma no llegó hasta las 20:00 horas de la tarde del mismo martes, así lo afirmaba también Victoria, que además aseguraba lo siguiente: "A las siete, ya estaba mi Candi con los 3 perros en el tejado", decía con la voz entrecortada.

"Nos han abandonado"

"Todo el año aguantando a los políticos y cuando los necesitamos, nos abandonan"

Superada por las emociones, Victoria rompía a llorar y denunciaba la gran descoordinación que habrían mostrado las autoridades. Desesperada lanzaba una acusación: "Nos han abandonado, Susanna. ¡Nos han abandonado! Lo que quieren es que nos muramos los pobres".

Probablemente fruto de su desesperación, Victoria llegaba a afirmar lo siguiente: "El señor... El president de la Generalitat... Como lo vea un día por la calle, que Dios me perdone, no sé lo que le voy a hacer".

Reclamaba Victoria que la presencia de los militares debía haberse producido mucho antes: "Tenían que estar desde el primer día en la calle".

También ponía de manifiesto que no recibía respuesta de los números de emergencias: "Ni la Policía, ni el 112, ni la Guardia Civil. ¡Nadie nos cogía los teléfonos!".

Victoria culpaba directamente a Carlos Mazón, por su responsabilidad de la gestión de la catástrofe: "El president de la Generalitat es el primer culpable. Ese señor que no se aclara. Mentiroso. Diciendo que desde el primer día ayuda. ¿Dónde estaba la ayuda? Si ni siquiera a día de hoy, hay muchos sitios donde no ha llegado".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.