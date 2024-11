La estremecedora última llamada de José Carlos con su hijo en medio de la DANA: "Casi no veo la carretera, te quiero"

Mari Carmen está desesperada por encontrar a su marido José Carlos de 63 años. Cuenta que salió de trabajar el martes pasado en Torrent (Valencia). Junto a un compañero de trabajo se dirigía a dejar el coche de la empresa a Aldaya. Sobre las 18.00 horas de esa fatídica tarde, en la que la DANA arrasó numerosos pueblos de la comunidad valenciana, su hijo de 11 años le llamó por teléfono.

Recuerda Mari Carmen que la conversación fue breve. El compañero de trabajo puso el manos libres para que José Carlos pudiera hablar con su hijo. Le dijo que no podía hablar mucho, que estaba cayendo mucha agua y no veía casi la carretera. "Te quiero mucho", esas fueron las últimas palabras que dijo José Carlos antes de que se cortara la comunicación. Después de 8 días sin saber nada de él la familia está desesperada y los hijos lo están pasando muy mal.

"Mi hijo pequeño coge la chaqueta de su padre y duerme con ella porque huele a él"

Mari Carmen y José Carlos tienen dos mellizos y a su hija Sheila. Los pequeños lo llevan bastante mal. "El niño coge la chaqueta de su padre y se abraza a ella porque huele a él, duerme con ella", cuenta esta mujer desesperada.

Cuenta que ayer, 8 días después de la desaparición, ha recibido la llamada del alcalde de Cheste preguntándole si los niños necesitaban ayuda psicológica. "Me llamó porque le ha llamado una vecina que es psicóloga de otro sitio y ella se los llevó a su casa para atenderlos. Si no el señor alcalde no se acordaba de que aquí una familia está sufriendo mucho y unos niños pequeños están sin su padre y sin saber respuesta".

El no saber nada es muy duro. "No hay palabras, tanto nosotros como todas las familias que han perdido a sus seres queridos no tenemos palabras", apunta. Culpa a los políticos y concretamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por no haber enviado la alarma de temporal de DANA antes. "El presidente del Gobierno ha dejado a unos niños sin padre. Es una vergüenza lo que tenemos en España por no dar la alarma antes. Es una vergüenza lo que tenemos en el Gobierno, no mira porque sus hijos están en casa bien a salvo", señalaba.

