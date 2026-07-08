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Víctimas de Adamuz piden la "suspensión inmediata" del tráfico ferroviario ante el riesgo de nuevas roturas

La Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz pide a Óscar Puente la suspensión inmediata del tráfico ferroviario hasta que se garantice la seguridad de las infraestructuras.

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad

Víctimas de Adamuz piden la "suspensión inmediata" del tráfico ferroviario ante el riesgo de nuevas roturas | Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

A diez días de cumplirse seis meses del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz ha solicitado al Ministerio de Transportes, a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la "suspensión inmediata del tráfico ferroviario en nuestro país".

A través de un requerimiento emitido este martes, 7 de julio, el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, solicitó esa paralización inmediata, "exigiendo que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica pertinente que garantice la plena seguridad y fiabilidad del sistema".

La carta de la CIAF a Adif advierte de carencias

La asociación argumenta que ha tomado esta decisión después de conocer el contenido, que califica de "muy grave y de alto riesgo", de la carta que el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, remitió al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la que advierte de las carencias del sistema de detección de roturas de carril, la causa que, según las investigaciones preliminares, provocó el accidente del pasado 18 de enero.

En esa carta, Barrón reclama que Adif adopte "todas las medidas posibles para la prevención y detección temprana" de las roturas de carril, habida cuenta de que, como también ha admitido De la Peña, no existe una tecnología capaz de detectarlas en tiempo real y de que, según señala la CIAF en uno de sus informes preliminares, "las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo" de unas roturas que se producen "con cierta frecuencia".

Las víctimas "no tienen constancia" de ninguna medida paliativa tras Adamuz

"La Asociación a la que represento considera que la infraestructura ferroviaria actual adolece de deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa", dice el escrito de Benítez para solicitar la interrupción de la circulación ferroviaria.

Del mismo modo, reprocha al Ministerio, a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que, desde el accidente de Adamuz, "no tiene constancia formal" de que hayan llevado a cabo "ningún tipo de medida urgente y efectiva" para "paliar las anteriores anomalías y deficiencias", más allá de introducir limitaciones temporales de velocidad.

La asociación recuerda varias deficiencias

El escrito añade otros motivos que, a juicio de la asociación, restan seguridad a los usuarios y que, asegura, han sido denunciados por los sindicatos ferroviarios, por los propios maquinistas y por los usuarios. Entre ellos figuran que "la frecuencia y el alcance" de las auscultaciones de las vías son "del todo insuficientes", las "vibraciones o traqueteos excesivos" en los trenes o que "el número de incidencias en la infraestructura y los constantes retrasos resultan ser periódicos y alarmantes".

Otras deficiencias que recuerdan es la ausencia de un sistema de geolocalización y aviso exacto, inmediato y autónomo de los trenes al puesto de mando cuando se produce un descarrilamiento; que muchos convoyes carecen de cámaras interiores, o que los equipajes no van lo suficientemente asegurados. Este último punto, se menciona al tiempo que se recuerda que la caída de maletas fue una de las causas de las lesiones sufridas por muchos de los viajeros de los trenes implicados en el accidente de Adamuz.

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