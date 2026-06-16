La jueza y el fiscal del caso Adamuz rechazan entregar a Renfe las llamadas al 112

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Córdoba, Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos.

"Manteniendo íntegramente todo su contenido", toda vez que el fiscal también ha pedido desestimar el recurso y confirmar la resolución. En el caso de autos, la jueza argumenta que "la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos".

Incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril".

Se denegó la práctica de diligencias

En las presentes diligencias, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros consistente en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre "si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia".

Contra la resolución, se interpuso por dicha resolución, recurso de reforma, para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada. El Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Se emplean dos argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe, una "la falta de motivación de la resolución impugnada" y otra "al entender que la diligencia de prueba solicitada es necesaria e impertinente".

La jueza explica que "la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ".

Las diligencias pedidas por Renfe

El fiscal de caso asegura que las diligencias pedidas por Renfe "no son pertinentes", porque se trata de "un procedimiento penal y la causa busca dirimir posibles responsabilidades penales individuales".

La jueza mantiene que la prueba propuesta por Renfe es "inútil" de tal manera que no se encuentra relacionada con el objeto de la instrucción ni ayudarían a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida, sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado el contenido de la resolución impugnada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.