Tú y tu vehículo podríais estar en peligro por la Baliza V16: “Cada 100 segundos se actualiza este mapa con todas las balizas conectadas”

Con la última campanada del año, comenzó a ser obligatoria la Baliza V16. Un dispositivo que no para de generar polémica. Las redes sociales se han llenado de comentarios donde hay quien asegura que no se ha comprado el dispositivo, “ni la pienso comprar” e incluso quien va más allá y acusa de “estafa” la idea de disponer de la baliza.

Ahora la controversia va un paso más allá. Un usuario ha creado un mapa que muestra, con todo detalle, cuántas balizas están activas y dónde. En este mapa se ven perfectamente señalizados los distintos puntos en cada esquina del país. A raíz de esto, no sólo los usuarios se han puesto alerta, sino también la Guardia Civil ha alertado de una posible estafa: las posibles grúas pirata que pueden llegar hasta nuestra ubicación gracias a la geolocalización del dispositivo.

Coches averiados, conductores parados, en su momento más vulnerable y con su ubicación marcada. Una información que podría ser utilizada por los ladrones para acercarse y hacer lo peor. Un usuario en redes sociales se ha indignado escribiendo que “si se disparan los atracos en las cunetas en las carreteras españolas le podéis dar las gracias a la baliza v16”.

El mapa de la polémica

La ubicación es esencial para el funcionamiento de la baliza pero este mapa, creado por un usuario, va mucho más allá. Mientras el mapa oficial de la Dirección General de Tráfico ofrece información general - obras, niebla y tráfico - en el de este usuario sólo aparece una cosa: dónde está tú coche parado.

A golpe de vista se ven infinidad de iconos de baliza donde unos señalan las que están activas en este momento y otros, las que lo han estado recientemente, pero ya no están encendidas. Todos esos iconos iluminados tienen un significado muy claro: balizas activas, lo que es lo mismo: un coche parado en cada uno de esos puntos.

En Mas Espejo, hemos comprobado si el mapa funciona en tiempo real. La web creada por el usuario te da la opción, incluso, de acudir directamente a través de tres aplicaciones de GPS hasta el coche parado. “Mira, aquí hay un atasco y estamos a escasos metros de la baliza”, explican en el programa. Segundo después un vehículo averiado en la calzada. No se trata de un caso aislado, cada baliza, un coche. “Tenemos que decir que el mapa no es exacto del todo. Sin embargo, la ubicación es cerca y sólo hay que buscarlo un poco”, explican. Una búsqueda sencilla que podría transformarse en un atraco indeseado.

No hay datos personales

El Director General de Tráfico, Pere Navarro ya explicó en Espejo Público que “¿para qué quiere la DGT saber dónde estás? Nada. No hay nada. Cuando tú lo compras no te vamos a pedir ningún dato.” Ni la matrícula, ni el modelo, ni el nombre del conductor, pero sí la localización exacta y pública. Algo que ha generado miedo y por lo que las redes sociales han estallado: “¿Pero qué invasión a la intimidad es esta?”, escribe un usuario, a lo que otro sigue: “Protección de datos, ¿eres tú?”.

Javier Sanz, fundador de ADSLZone, explica que “cada 100 segundos se actualiza este mapa con todas las balizas conectadas”. Además, Javier explica que los posibles ladrones podrían activar una alerta en determinada zona que le notifique cuando una baliza se active.

Hay quien prefiere no comprarla, pero cuidado, no llevar la baliza puede suponer una multa de hasta 80 euros.

