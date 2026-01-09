Eduardo Navarrete revela su mayor tropiezo en El Desafío: “Casi pierdo un huevo”

Eduardo Navarrete rememoró en El Hormiguero su participación en El Desafío, donde reveló que, aunque repetiría la experiencia, cambiaría una prueba acrobática en la que “casi pierdo un huevo” debido a la dificultad que le supuso su condición física. La conversación, que incluyó también a María José Campanario y Roberto Leal, sirvió para adelantar algunos desafíos de la nueva temporada y el espíritu con el que los participantes los abordaron.

Las imágenes del moratón que le quedó tras la prueba más exigente ilustran la dureza de los retos que esperan a los concursantes.