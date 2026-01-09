Publicidad
EL HORMIGUERO
María José Campanario relata en El Hormiguero cómo vive con dolor crónico y afronta una operación tras El Desafío
En su paso por El Hormiguero, Campanario explicó que arrastra dolor diario por fibromialgia y detalló las secuelas físicas tras su participación en El Desafío, con una operación de hombros reciente y esperanzas de un mejor 2026.
María José Campanario, concursante de la próxima temporada de El Desafío, explicó en El Hormiguero que convive con dolores crónicos derivados de la fibromialgia, una condición que ha marcado su vida cotidiana. A pesar de estas dificultades, ha luchado por completar las pruebas del programa con esfuerzo y determinación.
En la entrevista también detalló que tras su paso por El Desafío fue sometida a una operación en ambos hombros, fruto de las exigencias físicas que enfrentó.