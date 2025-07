Los vecinos de Sabadell aterrorizados por los okupas: "Es una vergüenza que tengas que llevar a tus hijos por la calle asustados"

Los vecinos de Sabadell ya no pueden más y convierten sus calles en una auténtica batalla campal contra un clan de okupas. Desde la noche del pasado jueves, los vecinos luchan por echar de dos locales de su barrio al 'clan argelino': "Vivimos con miedo, así que decidimos hacer un grupo y salir por la noche a por ellos, porque no hay nada más que ir a por ellos. Son gente que te intimida, te agrede, incluso a una chica la violaron", denuncia una vecina afectada.

Los vecinos piden al Gobierno una solución

Los padres tienen miedo tanto por ellos como por sus hijos, y piden al Gobierno una solución: "O ponen solución a esto, o si no pasa lo que está pasando, que la gente se echa a la calle. Es una vergüenza que tengas que llevar a tus hijos por la calle asustados. Hace un mes le quitaron el collar a una cría de 11 años. Tenemos miedo, son muy agresivos, van con machetes y palos, y no miran si son niños, padres, no miran nada", afirma Sergio, testigo de una pelea entre okupas y vecinos, en Espejo Público.

Así es el okupa más peligroso

De entre todos los okupas y ladrones, hay uno que, según Carmen, una de las vecinas afectadas, es el peor: "El chico que le falta una pierna es lo más malo que ha pisado la tierra. Se pelea con todos, te quita el collar, te quita el móvil, te quita todo lo que tengas con una frescura que tiene. A mi marido le ha pedido varias veces tabaco".

Tres noches de lucha, han merecido la pena

Tras tres noches luchando por echar a los okupas del barrio, los vecinos lo han conseguido. Los Mossosd'Esquadra han tapiado la puerta de uno de los locales mediante una empresa privada, pero los vecinos no se encuentran tranquilos del todo: "Ya no están aquí, pero están en otro barrio muy cerca. Tenemos miedo de que vuelvan a okupar otros locales vacíos que hay por el barrio", admite Carmen.

